Золото дешевеет на фоне отсутствия геополитической напряженности

Золото дешевеет на фоне отсутствия геополитической напряженности

2025-11-24T09:42+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне отсутствия геополитической напряженности в мире, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, - до 4 088,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,5% - до 49,663 доллара за унцию. "В течение следующих трех-пяти недель динамика золота будет от умеренной до негативной, поскольку в отсутствие геополитической напряженности "быкам" не поступит никакой существенной поддержки", - заявил агентству Рейтер старший аналитик брокерской компании Reliance Securities Джигар Триведи (Jigar Trivedi). Аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 67,3% опрошенных аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные – ее сохранение на прежнем уровне в 3,75-4%.

