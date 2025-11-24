Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет на фоне отсутствия геополитической напряженности - 24.11.2025
Золото дешевеет на фоне отсутствия геополитической напряженности
2025-11-24T09:42+0300
2025-11-24T09:42+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне отсутствия геополитической напряженности в мире, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, - до 4 088,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,5% - до 49,663 доллара за унцию. "В течение следующих трех-пяти недель динамика золота будет от умеренной до негативной, поскольку в отсутствие геополитической напряженности "быкам" не поступит никакой существенной поддержки", - заявил агентству Рейтер старший аналитик брокерской компании Reliance Securities Джигар Триведи (Jigar Trivedi). Аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 67,3% опрошенных аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные – ее сохранение на прежнем уровне в 3,75-4%.
09:42 24.11.2025
 
Золото дешевеет на фоне отсутствия геополитической напряженности

Цена на золото снижается на фоне отсутствия геополитической напряженности в мире

© РИА Новости . Олег Ласточкин
Слитки золота
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне отсутствия геополитической напряженности в мире, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, - до 4 088,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,5% - до 49,663 доллара за унцию.
"В течение следующих трех-пяти недель динамика золота будет от умеренной до негативной, поскольку в отсутствие геополитической напряженности "быкам" не поступит никакой существенной поддержки", - заявил агентству Рейтер старший аналитик брокерской компании Reliance Securities Джигар Триведи (Jigar Trivedi).
Аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 67,3% опрошенных аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные – ее сохранение на прежнем уровне в 3,75-4%.
