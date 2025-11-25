Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Курганской области ограничат время продажи алкоголя - 25.11.2025
В Курганской области ограничат время продажи алкоголя
В Курганской области ограничат время продажи алкоголя - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Курганской области ограничат время продажи алкоголя
Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T15:16+0300
2025-11-25T15:16+0300
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы. "В соответствии с принятым законом, "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов по местному времени…". Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и иных случаев, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". В настоящее время в регионе розничная продажа алкогольной продукции осуществляется с 8 до 22 часов. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, также для заведений, чья основная деятельность – розничная продажа алкоголя, но вместе с тем, маскирующиеся под общепит, законодательно вводятся серьезные барьеры. "Блокируется возможность открытия таких точек в жилых домах "с черного хода". Если вход для посетителей или погрузки товара расположен со стороны подъезда или вход для погрузки/разгрузки является входом для покупателей – это автоматический запрет на продажу алкоголя. Это защитит жильцов от постороннего трафика и шума", - уточняется в сообщении. Кроме того, для получения права продавать алкоголь в сфере общепита, расположенного в многоквартирном доме, теперь необходимо обеспечить охрану помещения тревожной кнопкой, а также иметь зал обслуживания не менее 65 квадратных метров, добавляет правительство. Также, по данным пресс-службы, дополнительно введен запрет на продажу алкоголя в девять праздничных дат, в том числе в День защиты детей, День России, Рождество, 9 Мая.
15:16 25.11.2025
 
В Курганской области ограничат время продажи алкоголя

В Курганской области с 1 марта сократят время продажи алкоголя

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация
Дегустация - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Дегустация. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы.
"В соответствии с принятым законом, "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов по местному времени…". Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и иных случаев, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
В настоящее время в регионе розничная продажа алкогольной продукции осуществляется с 8 до 22 часов.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, также для заведений, чья основная деятельность – розничная продажа алкоголя, но вместе с тем, маскирующиеся под общепит, законодательно вводятся серьезные барьеры.
"Блокируется возможность открытия таких точек в жилых домах "с черного хода". Если вход для посетителей или погрузки товара расположен со стороны подъезда или вход для погрузки/разгрузки является входом для покупателей – это автоматический запрет на продажу алкоголя. Это защитит жильцов от постороннего трафика и шума", - уточняется в сообщении.
Кроме того, для получения права продавать алкоголь в сфере общепита, расположенного в многоквартирном доме, теперь необходимо обеспечить охрану помещения тревожной кнопкой, а также иметь зал обслуживания не менее 65 квадратных метров, добавляет правительство.
Также, по данным пресс-службы, дополнительно введен запрет на продажу алкоголя в девять праздничных дат, в том числе в День защиты детей, День России, Рождество, 9 Мая.
