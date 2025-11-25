https://1prime.ru/20251125/alkogol-864924536.html

В Курганской области ограничат время продажи алкоголя

В Курганской области ограничат время продажи алкоголя - 25.11.2025, ПРАЙМ

В Курганской области ограничат время продажи алкоголя

Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T15:16+0300

2025-11-25T15:16+0300

2025-11-25T15:16+0300

бизнес

курганская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861690117_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1289535d0c48c58500fef23011bd86b3.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы. "В соответствии с принятым законом, "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов по местному времени…". Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и иных случаев, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". В настоящее время в регионе розничная продажа алкогольной продукции осуществляется с 8 до 22 часов. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, также для заведений, чья основная деятельность – розничная продажа алкоголя, но вместе с тем, маскирующиеся под общепит, законодательно вводятся серьезные барьеры. "Блокируется возможность открытия таких точек в жилых домах "с черного хода". Если вход для посетителей или погрузки товара расположен со стороны подъезда или вход для погрузки/разгрузки является входом для покупателей – это автоматический запрет на продажу алкоголя. Это защитит жильцов от постороннего трафика и шума", - уточняется в сообщении. Кроме того, для получения права продавать алкоголь в сфере общепита, расположенного в многоквартирном доме, теперь необходимо обеспечить охрану помещения тревожной кнопкой, а также иметь зал обслуживания не менее 65 квадратных метров, добавляет правительство. Также, по данным пресс-службы, дополнительно введен запрет на продажу алкоголя в девять праздничных дат, в том числе в День защиты детей, День России, Рождество, 9 Мая.

https://1prime.ru/20251125/perm-864922490.html

курганская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, курганская область