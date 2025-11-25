Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики сектора технологий - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/atr--864906150.html
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики сектора технологий
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики сектора технологий - 25.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики сектора технологий
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром увеличиваются, чему способствует динамика сектора технологий, а волатильность... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T08:08+0300
2025-11-25T08:08+0300
экономика
рынок
торги
индексы
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
си цзиньпин
дональд трамп
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром увеличиваются, чему способствует динамика сектора технологий, а волатильность на рынке несколько уменьшается, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. На 7.42 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 1,13%, до 3 880,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,92%, до 2 436,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,62%, до 25 875 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 526,7 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,33% - до 48 786,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,17%, до 3 852,69 пункта. "Приятно видеть сегодня утром, как на экранах распространился зеленый цвет по разным классам активов, поскольку волатильность несколько утихла и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь стали важным фактором", - цитирует агентство Рейтер директора по инвестициям Regal Partners Чарли Эйткена (Charlie Aitken). В частности, позитивные настроения присутствуют в китайском технологическом секторе: бумаги Alibaba дорожают на 2,39%, Xiaomi - на 4,6%, Baidu - 3,04%, Lenovo - на 1,92%, Kuaishou Technology - на 2,55%, что поддерживает рост гонконгского индекса Hang Seng Index. Инвесторы обращают внимание и на политические новости. Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что телефонный разговор президента США и председателя КНР длился около часа и прошел позитивно.
https://1prime.ru/20251121/tayvan-864801074.html
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, дональд трамп, hang seng index, shenzhen composite, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, КИТАЙ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Hang Seng Index, Shenzhen Composite, Nikkei 225
08:08 25.11.2025
 
Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики сектора технологий

Биржи АТР растут, в том числе за счет технологических компаний

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром увеличиваются, чему способствует динамика сектора технологий, а волатильность на рынке несколько уменьшается, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
На 7.42 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 1,13%, до 3 880,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,92%, до 2 436,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,62%, до 25 875 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 526,7 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,33% - до 48 786,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,17%, до 3 852,69 пункта.
"Приятно видеть сегодня утром, как на экранах распространился зеленый цвет по разным классам активов, поскольку волатильность несколько утихла и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь стали важным фактором", - цитирует агентство Рейтер директора по инвестициям Regal Partners Чарли Эйткена (Charlie Aitken).
В частности, позитивные настроения присутствуют в китайском технологическом секторе: бумаги Alibaba дорожают на 2,39%, Xiaomi - на 4,6%, Baidu - 3,04%, Lenovo - на 1,92%, Kuaishou Technology - на 2,55%, что поддерживает рост гонконгского индекса Hang Seng Index.
Инвесторы обращают внимание и на политические новости. Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что телефонный разговор президента США и председателя КНР длился около часа и прошел позитивно.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Тайвань снял ограничения на импорт продуктов из Японии
21 ноября, 17:27
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыКИТАЙСШААзиатско-Тихоокеанский регионСи ЦзиньпинДональд ТрампHang Seng IndexShenzhen CompositeNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала