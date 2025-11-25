https://1prime.ru/20251125/atr--864906150.html

Фондовые индексы АТР растут на фоне динамики сектора технологий

2025-11-25T08:08+0300

экономика

рынок

торги

индексы

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

си цзиньпин

дональд трамп

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром увеличиваются, чему способствует динамика сектора технологий, а волатильность на рынке несколько уменьшается, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. На 7.42 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 1,13%, до 3 880,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,92%, до 2 436,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,62%, до 25 875 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 526,7 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,33% - до 48 786,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,17%, до 3 852,69 пункта. "Приятно видеть сегодня утром, как на экранах распространился зеленый цвет по разным классам активов, поскольку волатильность несколько утихла и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь стали важным фактором", - цитирует агентство Рейтер директора по инвестициям Regal Partners Чарли Эйткена (Charlie Aitken). В частности, позитивные настроения присутствуют в китайском технологическом секторе: бумаги Alibaba дорожают на 2,39%, Xiaomi - на 4,6%, Baidu - 3,04%, Lenovo - на 1,92%, Kuaishou Technology - на 2,55%, что поддерживает рост гонконгского индекса Hang Seng Index. Инвесторы обращают внимание и на политические новости. Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что телефонный разговор президента США и председателя КНР длился около часа и прошел позитивно.

