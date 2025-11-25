https://1prime.ru/20251125/atr--864914403.html
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
Фондовые индексы АТР во вторник выросли - 25.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличились вслед за техсектором США, свидетельствуют данные. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T11:48+0300
2025-11-25T11:48+0300
2025-11-25T11:48+0300
экономика
рынок
торги
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
shenzhen composite
hang seng index
kospi
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличились вслед за техсектором США, свидетельствуют данные. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,87% - до 3 870,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2 424,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,69%, до 25 894,55 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,3% - до 3 857,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 8 537 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 48 659,52 пункта. Склонность трейдеров к риску в Азии поддержала динамика фондовых бирж в США. В понедельник основные индексы Уолл-стрит показали рост, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 2,69%. На этом фоне бумаги Baidu в Гонконге подорожали на 4,56%, Xiaomi - на 4,35%, Alibaba - на 2,14%; Samsung Electronics в Сеуле - на 2,69%.
https://1prime.ru/20251121/tayvan-864801074.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
Биржи АТР выросли вслед за техсектором США