https://1prime.ru/20251125/atr--864914403.html
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
2025-11-25T11:48+0300
2025-11-25T11:48+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличились вслед за техсектором США, свидетельствуют данные. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,87% - до 3 870,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2 424,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,69%, до 25 894,55 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,3% - до 3 857,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 8 537 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 48 659,52 пункта. Склонность трейдеров к риску в Азии поддержала динамика фондовых бирж в США. В понедельник основные индексы Уолл-стрит показали рост, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 2,69%. На этом фоне бумаги Baidu в Гонконге подорожали на 4,56%, Xiaomi - на 4,35%, Alibaba - на 2,14%; Samsung Electronics в Сеуле - на 2,69%.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличились вслед за техсектором США, свидетельствуют данные.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,87% - до 3 870,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2 424,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,69%, до 25 894,55 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,3% - до 3 857,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 8 537 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 48 659,52 пункта.
Склонность трейдеров к риску в Азии поддержала динамика фондовых бирж в США. В понедельник основные индексы Уолл-стрит показали рост, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 2,69%.
На этом фоне бумаги Baidu в Гонконге подорожали на 4,56%, Xiaomi - на 4,35%, Alibaba - на 2,14%; Samsung Electronics в Сеуле - на 2,69%.
