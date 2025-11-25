Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индийские авиакомпании отменили рейсы из-за извержения вулкана Хейли-Губби - 25.11.2025
Индийские авиакомпании отменили рейсы из-за извержения вулкана Хейли-Губби
Индийские авиакомпании отменили рейсы из-за извержения вулкана Хейли-Губби - 25.11.2025, ПРАЙМ
Индийские авиакомпании отменили рейсы из-за извержения вулкана Хейли-Губби
Ряд индийских авиакомпаний, в том числе IndiGo, Air India и Akasa Air, отменили полеты в связи с извержением вулкана Хейли-Губби на северо-востоке Эфиопии,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T07:36+0300
2025-11-25T07:36+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Ряд индийских авиакомпаний, в том числе IndiGo, Air India и Akasa Air, отменили полеты в связи с извержением вулкана Хейли-Губби на северо-востоке Эфиопии, более 10 тысяч лет пребывавшего в состоянии покоя. "Рейсы авиакомпании Air India были отменены, поскольку власти проводят предупредительные проверки самолетов, которые пролетали над определенными географическими точками после извержения вулкана Хейли-Губби", - говорится в сообщении авиакомпании Air India в соцсети X. Там отметили, что, в частности, отменены рейсы из Дели в определенные города США, определенные рейсы из Индии в Дубай, Катар и обратно, а также ряд других рейсов. Авиакомпании IndiGo и Akasa Air также сообщили об отмене ряда рейсов по направлению на Ближний Восток. Главное управление гражданской авиации Индии также выпустило рекомендации, призывающие авиакомпании строго избегать опасных высот и регионов для обеспечения безопасности полетов в связи с тем, что вулканический пепел может расплавиться на горячих деталях двигателя самолета, затвердеть и, превратившись в стеклообразное вещество, прилипнуть к лопаткам турбины. В понедельник сайт VolcanoDiscovery сообщал, что на северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби. Согласно спутниковым данным, извержение началось в 08.30 (совпадает с мск) 23 ноября и сопровождалось выбросом мощного столба пепла, который поднялся примерно на 10-15 километров и пронесся над юго-западной частью Аравийского полуострова.
07:36 25.11.2025
 
Индийские авиакомпании отменили рейсы из-за извержения вулкана Хейли-Губби

Индийские авиакомпании отменили рейсы из-за извержения вулкана Хейли-Губби

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Ряд индийских авиакомпаний, в том числе IndiGo, Air India и Akasa Air, отменили полеты в связи с извержением вулкана Хейли-Губби на северо-востоке Эфиопии, более 10 тысяч лет пребывавшего в состоянии покоя.
"Рейсы авиакомпании Air India были отменены, поскольку власти проводят предупредительные проверки самолетов, которые пролетали над определенными географическими точками после извержения вулкана Хейли-Губби", - говорится в сообщении авиакомпании Air India в соцсети X.
Там отметили, что, в частности, отменены рейсы из Дели в определенные города США, определенные рейсы из Индии в Дубай, Катар и обратно, а также ряд других рейсов.
Авиакомпании IndiGo и Akasa Air также сообщили об отмене ряда рейсов по направлению на Ближний Восток.
Главное управление гражданской авиации Индии также выпустило рекомендации, призывающие авиакомпании строго избегать опасных высот и регионов для обеспечения безопасности полетов в связи с тем, что вулканический пепел может расплавиться на горячих деталях двигателя самолета, затвердеть и, превратившись в стеклообразное вещество, прилипнуть к лопаткам турбины.
В понедельник сайт VolcanoDiscovery сообщал, что на северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби. Согласно спутниковым данным, извержение началось в 08.30 (совпадает с мск) 23 ноября и сопровождалось выбросом мощного столба пепла, который поднялся примерно на 10-15 километров и пронесся над юго-западной частью Аравийского полуострова.
 
