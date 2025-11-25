https://1prime.ru/20251125/birzha--864914104.html

Московская биржа утвердила график выходных в 2026 году

экономика

рынок

мосбиржа

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа назвала выходные дни в следующем календарном году, когда фондовые и "срочные" торги проводиться не будут, следует из сообщения биржи. "Московская биржа определила регламент работы фондового и срочного рынков в выходные дни 2026 года. Торги будут проводиться во все выходные дни, кроме 3–4 и 10–11 января, 14–15 февраля, 7–8 и 21–22 марта, 9–10 мая, 20–21 июня, 1–2 и 15–16 августа, 12–13 сентября, 24–25 октября и 5­–6 декабря", - сообщает торговая площадка. Торги в выходные проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и воскресенье – с 9.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

рынок, мосбиржа