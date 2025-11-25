Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа утвердила график выходных в 2026 году - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/birzha--864914104.html
Московская биржа утвердила график выходных в 2026 году
Московская биржа утвердила график выходных в 2026 году - 25.11.2025, ПРАЙМ
Московская биржа утвердила график выходных в 2026 году
Московская биржа назвала выходные дни в следующем календарном году, когда фондовые и "срочные" торги проводиться не будут, следует из сообщения биржи. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T11:42+0300
2025-11-25T11:43+0300
экономика
рынок
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа назвала выходные дни в следующем календарном году, когда фондовые и "срочные" торги проводиться не будут, следует из сообщения биржи. "Московская биржа определила регламент работы фондового и срочного рынков в выходные дни 2026 года. Торги будут проводиться во все выходные дни, кроме 3–4 и 10–11 января, 14–15 февраля, 7–8 и 21–22 марта, 9–10 мая, 20–21 июня, 1–2 и 15–16 августа, 12–13 сентября, 24–25 октября и 5­–6 декабря", - сообщает торговая площадка. Торги в выходные проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и воскресенье – с 9.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864889649.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_e5d7254dedcd1773a0de340bbe98b533.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мосбиржа
Экономика, Рынок, Мосбиржа
11:42 25.11.2025 (обновлено: 11:43 25.11.2025)
 
Московская биржа утвердила график выходных в 2026 году

Московская биржа назвала выходные 2026 года, когда торги проводиться не будут

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа назвала выходные дни в следующем календарном году, когда фондовые и "срочные" торги проводиться не будут, следует из сообщения биржи.
"Московская биржа определила регламент работы фондового и срочного рынков в выходные дни 2026 года. Торги будут проводиться во все выходные дни, кроме 3–4 и 10–11 января, 14–15 февраля, 7–8 и 21–22 марта, 9–10 мая, 20–21 июня, 1–2 и 15–16 августа, 12–13 сентября, 24–25 октября и 5­–6 декабря", - сообщает торговая площадка.
Торги в выходные проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и воскресенье – с 9.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Курс юаня на Мосбирже снизился за сессию
Вчера, 19:13
 
ЭкономикаРынокМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала