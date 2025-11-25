https://1prime.ru/20251125/birzhi-864934810.html
Основные фондовые индексы США в основном торгуются в плюсе во вторник после выхода данных по экономической статистике, свидетельствуют данные торгов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном торгуются в плюсе во вторник после выхода данных по экономической статистике, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 19.46 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,78% - до 46 812,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,22%, до 22 819,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повышался на 0,24% - до 6 721,73 пункта. Во вторник была опубликована американская экономическая статистика. Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом при прогнозе в 0,4%. Индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Трейдеры следят за корпоративными новостями из США, влияющими на рыночную конъюнктуру. Так, акции технологической компании Nvidia снижаются на 4,32% на торгах во вторник после новостей о том, что Meta* ведет переговоры с Alphabet Inc. о многомиллиардной сделке по аренде чипов искусственного интеллекта у Google и использования чипов от Google Cloud в своих центрах обработки данных. Meta* является одним из крупнейших клиентов Nvidia, отмечает агентство Рейтер. Аналитики также следят за динамикой в техсекторе в целом. Неопределенность относительно выплат премии на ИИ (весь сектор) и риск роста ставки ФРС США, вероятно, ограничат возможности роста рынка к концу года, сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег 22V Research Деннис Дебушер (Dennis Debusschere).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
