Биржи Европы закрылись ростом на данных по ВВП Германии - 25.11.2025
Биржи Европы закрылись ростом на данных по ВВП Германии
Биржи Европы закрылись ростом на данных по ВВП Германии - 25.11.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись ростом на данных по ВВП Германии
Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли после публикации окончательной оценки ВВП Германии в третьем квартале и корпоративных новостей,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T20:53+0300
2025-11-25T20:53+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
германия
fortum
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли после публикации окончательной оценки ВВП Германии в третьем квартале и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,78% - до 9 609,53 пункта, французский CAC 40 - на 0,83%, до 8 025,80 пункта, немецкий DAX - на 0,97%, до 23 464,63 пункта. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) представило вторую, окончательную оценку ВВП в стране по итогам третьего квартала, согласно которой показатель с учетом сезонных корректировок не изменился в квартальном выражении, что и демонстрировали ранее предварительные данные. При этом в годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в третьем квартале вырос на 0,3%. Аналитики также следят за новостями в корпоративном секторе. Так, некоторую поддержку британскому индексу FTSE 100 могли оказать акции британской ритейлерской компании Kingfisher, которые поднялись в цене примерно на 5% после выхода финансовой отчетности за третий квартал. В своем прогнозе на текущий финансовый год компания повысила прогноз по скорректированной чистой прибыли до примерно 570 миллионов фунтов с ожидавшихся ранее 540 миллионов фунтов. Акции британского продавца электротоваров AO World подорожали на 5,3%. Компания сообщила во вторник о росте своей выручки за первые шесть месяцев финансового 2026 года на 14% в годовом выражении - до 586 миллионов фунтов. При этом бумаги британской Domino Pizza Group снизились на 1,94% после заявления об уходе Эндрю Ренни (Andrew Rennie) с постов генерального директора и председателя совета директоров. Финская энергетическая Fortum во вторник обновила свои долгосрочные финансовые цели, стратегические цели и показатели эффективности в соответствии со стремлением сохранить свои кредитные рейтинги на уровне не ниже "BBB". Акции Fortum подешевели на 6,13%.
европа
германия
20:53 25.11.2025
 
Биржи Европы закрылись ростом на данных по ВВП Германии

Фондовые индексы Европы выросли после выхода статистики и корпоративных новостей

© fotolia.com / PavelisБиржи Европы
Биржи Европы - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Биржи Европы. Архивное фото
© fotolia.com / Pavelis
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли после публикации окончательной оценки ВВП Германии в третьем квартале и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,78% - до 9 609,53 пункта, французский CAC 40 - на 0,83%, до 8 025,80 пункта, немецкий DAX - на 0,97%, до 23 464,63 пункта.
Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) представило вторую, окончательную оценку ВВП в стране по итогам третьего квартала, согласно которой показатель с учетом сезонных корректировок не изменился в квартальном выражении, что и демонстрировали ранее предварительные данные. При этом в годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в третьем квартале вырос на 0,3%.
Аналитики также следят за новостями в корпоративном секторе. Так, некоторую поддержку британскому индексу FTSE 100 могли оказать акции британской ритейлерской компании Kingfisher, которые поднялись в цене примерно на 5% после выхода финансовой отчетности за третий квартал. В своем прогнозе на текущий финансовый год компания повысила прогноз по скорректированной чистой прибыли до примерно 570 миллионов фунтов с ожидавшихся ранее 540 миллионов фунтов.
Акции британского продавца электротоваров AO World подорожали на 5,3%. Компания сообщила во вторник о росте своей выручки за первые шесть месяцев финансового 2026 года на 14% в годовом выражении - до 586 миллионов фунтов.
При этом бумаги британской Domino Pizza Group снизились на 1,94% после заявления об уходе Эндрю Ренни (Andrew Rennie) с постов генерального директора и председателя совета директоров.
Финская энергетическая Fortum во вторник обновила свои долгосрочные финансовые цели, стратегические цели и показатели эффективности в соответствии со стремлением сохранить свои кредитные рейтинги на уровне не ниже "BBB". Акции Fortum подешевели на 6,13%.
Экономика Рынок Индексы Торги ЕВРОПА ГЕРМАНИЯ Fortum DAX
 
 
