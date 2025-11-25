Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предсказали скорую смерть одному из команды Зеленского - 25.11.2025, ПРАЙМ
В США предсказали скорую смерть одному из команды Зеленского
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Военный эксперт и бывший офицер разведки Морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X предсказал Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* скорую гибель и охарактеризовал его как террориста. "Он умрет в течение года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться в живых, чтобы рассказывать об этом. Буданов* — террорист", — заявил Риттер.В декабре 2023 года Министерство внутренних дел объявило Буданова в розыск. Ранее ФСБ заявила, что он организовал теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года, и в связи с этим были арестованы пять человек в Симферополе и трое в Москве. Более того, руководитель украинской военной разведки неоднократно утверждал, что Киев замешан в нападениях на россиян. Следственный комитет 3 октября предъявил Буданову обвинение в преступлениях, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Согласно данным ведомства, он причастен к более чем ста воздушным атакам с использованием БПЛА по Москве и соседним областям, включая Крым, Севастополь, а также Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области и другие регионы России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Военный эксперт и бывший офицер разведки Морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X предсказал Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* скорую гибель и охарактеризовал его как террориста.
"Он умрет в течение года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться в живых, чтобы рассказывать об этом. Буданов* — террорист", — заявил Риттер.
В декабре 2023 года Министерство внутренних дел объявило Буданова в розыск. Ранее ФСБ заявила, что он организовал теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года, и в связи с этим были арестованы пять человек в Симферополе и трое в Москве.
Более того, руководитель украинской военной разведки неоднократно утверждал, что Киев замешан в нападениях на россиян.
Следственный комитет 3 октября предъявил Буданову обвинение в преступлениях, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Согласно данным ведомства, он причастен к более чем ста воздушным атакам с использованием БПЛА по Москве и соседним областям, включая Крым, Севастополь, а также Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области и другие регионы России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
