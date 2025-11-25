Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете на 2026-2028 годы - 25.11.2025
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете на 2026-2028 годы
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете на 2026-2028 годы - 25.11.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете на 2026-2028 годы
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Сенаторы намерены рассмотреть документ в среду. Закон утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%. Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот трехлетний период будут государственные заимствования РФ. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета. Бюджет сбалансирован, в нем предусмотрены меры как по повышению устойчивости доходной базы федерального бюджета, так и меры по приоритизации расходов с концентрацией на ключевых направлениях, говорил ранее министр финансов России Антон Силуанов.
россия, финансы, рф, антон силуанов, фнб
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, ФНБ
09:48 25.11.2025 (обновлено: 09:49 25.11.2025)
 
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете на 2026-2028 годы

Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон о федеральном бюджете

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Сенаторы намерены рассмотреть документ в среду.
Закон утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот трехлетний период будут государственные заимствования РФ.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.
Бюджет сбалансирован, в нем предусмотрены меры как по повышению устойчивости доходной базы федерального бюджета, так и меры по приоритизации расходов с концентрацией на ключевых направлениях, говорил ранее министр финансов России Антон Силуанов.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Силуанов оценил бюджет на следующие три года
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФАнтон СилуановФНБ
 
 
