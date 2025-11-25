https://1prime.ru/20251125/chislo-864895671.html

Число банковских карт у россиян снизилось впервые с начала 2018 года

финансы

банки

россия

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Количество банковских карт на руках россиян по итогам третьего квартала текущего года снизилось впервые с начала 2018 года - сразу на 1 миллион штук, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в кошельках россиян на конец сентября текущего года было 522,4 миллиона карт, что на 1 миллион штук, или на 0,2%, меньше уровня кварталом ранее. Это стало первым спадом с января-марта 2018 года - тогда показатель снизился более заметно, сразу на 4,8 миллиона карт, или на 1,8%. Всего по этим картам в третьем квартале было совершено 18,5 миллиарда операций на 38,3 триллиона рублей против 19,6 миллиарда операций на 41,8 триллиона рублей годом ранее. При этом 23,5% оборота пришлось на операции по получению наличных средств, а 76,5% - на безналичные операции.

