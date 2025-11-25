Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз - 25.11.2025, ПРАЙМ
Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз
Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз - 25.11.2025, ПРАЙМ
Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз
Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:23+0300
2025-11-25T06:23+0300
экономика
россия
финансы
рф
дмитрий григоренко
цбт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864901800.jpg?1764040985
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). "Год к году количество платежей с использованием биометрии выросло в девять раз. Так, если за первые три квартала 2024 года с помощью этой технологии было оплачено 16,1 миллиона покупок, то за первые три квартала 2025-го число биометрических платежей достигло почти 146 миллионов", - сказали в центре. Чаще всего такой способ для оплаты покупок выбирали жители крупных городов. Сервис также востребован в регионах Дальневосточного и Южного федеральных округов, отметили в ЦБТ. "На сегодняшний день биометрия – наиболее динамично развивающийся платёжный инструмент. По всей стране установлено уже более 1,3 миллиона терминалов, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии", - добавили в Центре биометрических технологий. В конце июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко рассказывали, что число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов. В ЦБТ добавляли, что ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек.
россия, финансы, рф, дмитрий григоренко, цбт
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Дмитрий Григоренко, ЦБТ
06:23 25.11.2025
 
Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз

ЦБТ: число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
"Год к году количество платежей с использованием биометрии выросло в девять раз. Так, если за первые три квартала 2024 года с помощью этой технологии было оплачено 16,1 миллиона покупок, то за первые три квартала 2025-го число биометрических платежей достигло почти 146 миллионов", - сказали в центре.
Чаще всего такой способ для оплаты покупок выбирали жители крупных городов. Сервис также востребован в регионах Дальневосточного и Южного федеральных округов, отметили в ЦБТ.
"На сегодняшний день биометрия – наиболее динамично развивающийся платёжный инструмент. По всей стране установлено уже более 1,3 миллиона терминалов, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии", - добавили в Центре биометрических технологий.
В конце июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко рассказывали, что число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов. В ЦБТ добавляли, что ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала