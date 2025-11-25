https://1prime.ru/20251125/chislo-864901800.html

Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). "Год к году количество платежей с использованием биометрии выросло в девять раз. Так, если за первые три квартала 2024 года с помощью этой технологии было оплачено 16,1 миллиона покупок, то за первые три квартала 2025-го число биометрических платежей достигло почти 146 миллионов", - сказали в центре. Чаще всего такой способ для оплаты покупок выбирали жители крупных городов. Сервис также востребован в регионах Дальневосточного и Южного федеральных округов, отметили в ЦБТ. "На сегодняшний день биометрия – наиболее динамично развивающийся платёжный инструмент. По всей стране установлено уже более 1,3 миллиона терминалов, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии", - добавили в Центре биометрических технологий. В конце июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко рассказывали, что число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов. В ЦБТ добавляли, что ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек.

