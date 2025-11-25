Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число банкоматов в России сократилось до минимума за пятнадцать лет - 25.11.2025, ПРАЙМ
Число банкоматов в России сократилось до минимума за пятнадцать лет
2025-11-25T07:15+0300
2025-11-25T07:15+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число банкоматов в России на начало октября сократилось до минимальных за пятнадцать лет 139,2 тысячи устройств, подсчитало РИА Новости по данным Банка России. Так, на 1 октября 2025 года количество устройств самообслуживания в стране составило 139 187 штук. Это стало минимумом с середины 2010 года - на тот момент в стране было чуть меньше 139 тысяч банкоматов. Число устройств самообслуживания в стране начало постепенно сокращаться, то снижаясь, то вновь увеличиваясь, с середины 2014 года, когда достигло пика в 235,5 тысячи штук. В этом году сокращение числа банкоматов шло непрерывно с отметки в 143 892 аппарата на начало года. С 1 января по 1 октября сокращение составило 3,3%, за последние пять лет - почти треть, а за десять лет - в 1,6 раза. При этом, по данным на 1 октября этого года, в России среди банкоматов, позволяющих использовать платежные карты, росло число устройств с функцией выдачи наличных денег (до 112,7 тысячи) и с функцией их приема (до 115,4 тысячи), однако сократилось число банкоматов с возможностью проводить безналичные операции (до 118,5 тысячи). В то же время в России становится все больше терминалов оплаты, установленных в организациях торговли или услуг - на начало октября их было 4,57 миллиона против 4,28 миллиона в начале года.
07:15 25.11.2025
 
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число банкоматов в России на начало октября сократилось до минимальных за пятнадцать лет 139,2 тысячи устройств, подсчитало РИА Новости по данным Банка России.
Так, на 1 октября 2025 года количество устройств самообслуживания в стране составило 139 187 штук. Это стало минимумом с середины 2010 года - на тот момент в стране было чуть меньше 139 тысяч банкоматов.
Число устройств самообслуживания в стране начало постепенно сокращаться, то снижаясь, то вновь увеличиваясь, с середины 2014 года, когда достигло пика в 235,5 тысячи штук.
В этом году сокращение числа банкоматов шло непрерывно с отметки в 143 892 аппарата на начало года. С 1 января по 1 октября сокращение составило 3,3%, за последние пять лет - почти треть, а за десять лет - в 1,6 раза.
При этом, по данным на 1 октября этого года, в России среди банкоматов, позволяющих использовать платежные карты, росло число устройств с функцией выдачи наличных денег (до 112,7 тысячи) и с функцией их приема (до 115,4 тысячи), однако сократилось число банкоматов с возможностью проводить безналичные операции (до 118,5 тысячи).
В то же время в России становится все больше терминалов оплаты, установленных в организациях торговли или услуг - на начало октября их было 4,57 миллиона против 4,28 миллиона в начале года.
 
