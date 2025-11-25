Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Критики плана США по Украине саботируют мир, заявил Дмитриев - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/dmitriev-864897181.html
Критики плана США по Украине саботируют мир, заявил Дмитриев
Критики плана США по Украине саботируют мир, заявил Дмитриев - 25.11.2025, ПРАЙМ
Критики плана США по Украине саботируют мир, заявил Дмитриев
Критики плана США по урегулированию на Украине саботируют мир, предлагая нереалистичные решения, и наживаются на войне, считает глава РФПИ, спецпредставитель... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T01:35+0300
2025-11-25T01:35+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
украина
владимир путин
кирилл дмитриев
дмитрий песков
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864897181.jpg?1764023731
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Критики плана США по урегулированию на Украине саботируют мир, предлагая нереалистичные решения, и наживаются на войне, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт допустила, что критики плана США по урегулированию на Украине, включая ряд американских сенаторов, понятия не имеют, о чем говорят, и могут наживаться на продолжении конфликта. "Левитт разоблачает предвзятость критиков мирного плана (президента США Дональда - ред.) Трампа по Украине: "полное непонимание фактов". Многие знают факты, но наживаются на войне - не только глубинное государство или военно-промышленный комплекс, но и СМИ и те, кто формирует общественное мнение. Наживающиеся на войне саботируют мир, предлагая нереалистичные решения", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию с выступлением Левитт. Ранее конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна заявила, что американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в оборонно-промышленный комплекс, что является грубым нарушением законодательства. Как сообщила в понедельник газета Financial Times, республиканская партия в конгрессе США оказалась расколота из-за предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, одни конгрессмены критикуют инициативу, а другие - защищают. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, рф, украина, владимир путин, кирилл дмитриев, дмитрий песков, рфпи, financial times, конгресс сша
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, РФПИ, Financial Times, Конгресс США
01:35 25.11.2025
 
Критики плана США по Украине саботируют мир, заявил Дмитриев

Дмитриев: критики плана США по Украине саботируют мир, предлагая нереалистичные решения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Критики плана США по урегулированию на Украине саботируют мир, предлагая нереалистичные решения, и наживаются на войне, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт допустила, что критики плана США по урегулированию на Украине, включая ряд американских сенаторов, понятия не имеют, о чем говорят, и могут наживаться на продолжении конфликта.
"Левитт разоблачает предвзятость критиков мирного плана (президента США Дональда - ред.) Трампа по Украине: "полное непонимание фактов". Многие знают факты, но наживаются на войне - не только глубинное государство или военно-промышленный комплекс, но и СМИ и те, кто формирует общественное мнение. Наживающиеся на войне саботируют мир, предлагая нереалистичные решения", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию с выступлением Левитт.
Ранее конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна заявила, что американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в оборонно-промышленный комплекс, что является грубым нарушением законодательства.
Как сообщила в понедельник газета Financial Times, республиканская партия в конгрессе США оказалась расколота из-за предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, одни конгрессмены критикуют инициативу, а другие - защищают.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФУКРАИНАВладимир ПутинКирилл ДмитриевДмитрий ПесковРФПИFinancial TimesКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала