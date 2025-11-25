Критики плана США по Украине саботируют мир, заявил Дмитриев

https://1prime.ru/20251125/dmitriev-864897181.html

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Критики плана США по урегулированию на Украине саботируют мир, предлагая нереалистичные решения, и наживаются на войне, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт допустила, что критики плана США по урегулированию на Украине, включая ряд американских сенаторов, понятия не имеют, о чем говорят, и могут наживаться на продолжении конфликта. "Левитт разоблачает предвзятость критиков мирного плана (президента США Дональда - ред.) Трампа по Украине: "полное непонимание фактов". Многие знают факты, но наживаются на войне - не только глубинное государство или военно-промышленный комплекс, но и СМИ и те, кто формирует общественное мнение. Наживающиеся на войне саботируют мир, предлагая нереалистичные решения", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию с выступлением Левитт. Ранее конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна заявила, что американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в оборонно-промышленный комплекс, что является грубым нарушением законодательства. Как сообщила в понедельник газета Financial Times, республиканская партия в конгрессе США оказалась расколота из-за предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, одни конгрессмены критикуют инициативу, а другие - защищают. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

