https://1prime.ru/20251125/dollar-864697849.html

В Европе задумались, как жить, если США лишат мир доступа к доллару

В Европе задумались, как жить, если США лишат мир доступа к доллару - 25.11.2025, ПРАЙМ

В Европе задумались, как жить, если США лишат мир доступа к доллару

Финансовые управляющие начали рассматривать сценарий, при котором США закроют доступ к долларовому финансированию. Так, об этом задумалось руководство DWS,... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T05:05+0300

2025-11-25T05:05+0300

2025-11-25T05:05+0300

мнения аналитиков

финансы

мировая экономика

сша

европа

индия

reuters

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864697849.jpg?1764036302

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Финансовые управляющие начали рассматривать сценарий, при котором США закроют доступ к долларовому финансированию. Так, об этом задумалось руководство DWS, одной из крупнейших в Европе компаний по управлению финансами. Они уже рассматривают возможные последствия для стран и рынков.Ранее агентство Reuters сообщало, что европейские чиновники обсуждают объединение долларовых резервов для снижения зависимость от ФРС.Конечно, Трамп пообещал не делать ничего такого, что могло бы поколебать силу и мощь доллара. Но кто знает, что ему придет в голову?Насколько реален такой сценарий?Маловероятен, но возможно частичное ограничение. При этом США могут вводить санкции против отдельных стран или финансовых институтов. Полное закрытие доступа к долларовому финансированию во всем мире разрушило бы валютную систему и нанесло огромный ущерб американской экономике. Компании США, банки и инвесторы потеряли бы триллионы долларов. Такой шаг стал бы экономическим коллапсом для США, поэтому они вряд ли решатся на это. По крайней мере, без очень веских причин.Где мир будет брать деньги без доллара?Альтернатива уже существует, но медленно развивается: это валюта (евро, иена, юань), крупные криптовалюты (биткоин, эфир), золото и прямое торговое соглашение между продавцами без использования доллара. Развивающиеся страны уже активно создают параллельные платежные системы (платформы БРИКС, платформенные расчеты между Россией, Индией и Китаем), но переход займет годы, так как доллар имеет огромное преимущество в ликвидности и надежности.Не распадется ли вся финансовая система?Финансовая система не распадается, но может пережить серьезную трансформацию и период высокой волатильности. Полный переход от доллара произойдет не сразу — мир будет сосуществовать с несколькими валютами и расчетными цепями одновременно (мультиполярная денежная система), как это было до 1944 года. Инвесторам необходимо готовиться к возможному ослаблению доллара и диверсификации активов (золото, криптовалюты, активы в других валютах), но говорить о крахе на современном этапе очень рано.Автор Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам

https://1prime.ru/20251118/tramp-864673728.html

сша

европа

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Ольга Гогаладзе https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

Ольга Гогаладзе https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ольга Гогаладзе https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

мнения аналитиков, финансы, мировая экономика, сша, европа, индия, reuters