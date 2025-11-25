https://1prime.ru/20251125/dollar-864932357.html
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1521 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 156 иен с уровня прошлого закрытия в 156,84 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,44% - до 99,76 пункта. До публикации данных американская валюта дешевела меньшими темпами. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали рост показателя на 0,4%. Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта. Прогнозировалось снижение лишь до 93,4 пункта. В то же время индекс цен производителей (PPI) США за сентябрь ожидаемо вырос на 0,3% в месячном выражении после снижения на 0,1% в августе. В годовом выражении показатель увеличился на 2,7%, что также совпало с прогнозами.
