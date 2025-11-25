Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 25.11.2025
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 25.11.2025, ПРАЙМ
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской статистики, свидетельствуют данные торгов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T18:52+0300
2025-11-25T18:52+0300
экономика
рынок
торги
сша
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1521 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 156 иен с уровня прошлого закрытия в 156,84 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,44% - до 99,76 пункта. До публикации данных американская валюта дешевела меньшими темпами. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали рост показателя на 0,4%. Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта. Прогнозировалось снижение лишь до 93,4 пункта. В то же время индекс цен производителей (PPI) США за сентябрь ожидаемо вырос на 0,3% в месячном выражении после снижения на 0,1% в августе. В годовом выражении показатель увеличился на 2,7%, что также совпало с прогнозами.
18:52 25.11.2025
 
Доллар ускорил снижение к мировым валютам

Курс доллара к мировым валютам ускорил снижение после публикации статистики из США

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1521 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 156 иен с уровня прошлого закрытия в 156,84 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,44% - до 99,76 пункта. До публикации данных американская валюта дешевела меньшими темпами.
Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали рост показателя на 0,4%.
Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта. Прогнозировалось снижение лишь до 93,4 пункта.
В то же время индекс цен производителей (PPI) США за сентябрь ожидаемо вырос на 0,3% в месячном выражении после снижения на 0,1% в августе. В годовом выражении показатель увеличился на 2,7%, что также совпало с прогнозами.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 ноября
