Ким Дотком призвал Путина "проучить сломленный Запад"

Ким Дотком призвал Путина "проучить сломленный Запад"

2025-11-25T02:11+0300

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал президента России Владимира Путина "проучить сломленный Запад", нарушивший обещание не расширять НАТО на восток и планировавший украсть российские активы. "Путину: вы держите их на грани поражения. Запад сломлен (морально и финансово). Они обрадовались, когда распался Советский Союз. Они нарушили своё обещание о расширении на восток. У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их", - написал Дотком в соцсети Х. Ранее бывший помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил в интервью РИА Новости, что западные страны на протяжении десятилетий систематически нарушали обязательства о нерасширении НАТО, игнорируя собственные обещания на данный счет. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

2025

