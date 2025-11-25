https://1prime.ru/20251125/ekspert-864904480.html
Эксперт рассказал, почему Турция не выйдет из газовых контрактов с Россией
2025-11-25T07:15+0300
2025-11-25T07:15+0300
2025-11-25T07:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864904480.jpg?1764044104
АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Турция не сможет выйти из долгосрочных газовых контрактов с Россией под давлением США, поскольку такой шаг ударит по отношениям Анкары и Москвы и нанесет ущерб международному авторитету республики, заявил РИА Новости турецкий политолог, эксперт по России Умит Назми Хазыр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов.
По словам собеседника РИА Новости, западные санкции подтолкнули Турцию к снижению импорта российской нефти, однако ситуация с природным газом иная. Хазыр отметил, что, несмотря на постепенное сокращение закупок в последние годы, Россия остается ключевым поставщиком газа для Турции. Кроме того, Анкара и Москва реализуют долгосрочные проекты, в том числе "Турецкий поток".
"Турция не может резко отказаться от российского газа из-за ценового преимущества, инфраструктурной зависимости и действующих долгосрочных контрактов, которые невозможно расторгнуть "в одночасье". В ближайшее время Анкара не пойдет на подобный шаг, поскольку это нанесло бы ущерб двусторонним отношениям и подорвало бы доверие к Турции со стороны России", - считает эксперт.
По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - и турецкой государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда - по "Турецкому потоку".
По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".
Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
