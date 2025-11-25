https://1prime.ru/20251125/ekspert-864904480.html

Эксперт рассказал, почему Турция не выйдет из газовых контрактов с Россией

Эксперт рассказал, почему Турция не выйдет из газовых контрактов с Россией - 25.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему Турция не выйдет из газовых контрактов с Россией

Турция не сможет выйти из долгосрочных газовых контрактов с Россией под давлением США, поскольку такой шаг ударит по отношениям Анкары и Москвы и нанесет ущерб... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T07:15+0300

2025-11-25T07:15+0300

2025-11-25T07:15+0300

энергетика

газ

россия

турция

анкара

москва

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864904480.jpg?1764044104

АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Турция не сможет выйти из долгосрочных газовых контрактов с Россией под давлением США, поскольку такой шаг ударит по отношениям Анкары и Москвы и нанесет ущерб международному авторитету республики, заявил РИА Новости турецкий политолог, эксперт по России Умит Назми Хазыр. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов. По словам собеседника РИА Новости, западные санкции подтолкнули Турцию к снижению импорта российской нефти, однако ситуация с природным газом иная. Хазыр отметил, что, несмотря на постепенное сокращение закупок в последние годы, Россия остается ключевым поставщиком газа для Турции. Кроме того, Анкара и Москва реализуют долгосрочные проекты, в том числе "Турецкий поток". "Турция не может резко отказаться от российского газа из-за ценового преимущества, инфраструктурной зависимости и действующих долгосрочных контрактов, которые невозможно расторгнуть "в одночасье". В ближайшее время Анкара не пойдет на подобный шаг, поскольку это нанесло бы ущерб двусторонним отношениям и подорвало бы доверие к Турции со стороны России", - считает эксперт. По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - и турецкой государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда - по "Турецкому потоку". По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок". Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.

турция

анкара

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, турция, анкара, москва, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, газпром, мид рф, мид, газопровод "турецкий поток", голубой поток