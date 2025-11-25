https://1prime.ru/20251125/ekspert-864921068.html

Эксперт призвал капитализировать разногласия между Западом и Африкой

Эксперт призвал капитализировать разногласия между Западом и Африкой - 25.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт призвал капитализировать разногласия между Западом и Африкой

Последний саммит G20 в Йоханнесбурге показал глубокую пропасть между странами Африки и Западом, России надо капитализировать эти разногласия, активнее... | 25.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Последний саммит G20 в Йоханнесбурге показал глубокую пропасть между странами Африки и Западом, России надо капитализировать эти разногласия, активнее действовать на африканском континенте, не столько в политическом, сколько в экономическом отношении, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. "Прошедший саммит G20 в Йоханнесбурге продемонстрировал глубокую пропасть между Африкой и Соединенными Штатами, в целом коллективным Западом", - сказал он в кулуарах дискуссии, посвященной итогам саммита G20 в ЮАР, в клубе "Валдай". Причем разногласия, по его словам, касаются практически всего: и экономических проблем, и вопросов устойчивого развития, и искусственного интеллекта, и вообще глобального управления. "Все это открывает дополнительную возможность для России активнее идти в Африку. Например, через ту же ЮАР, которая не только была хозяйкой саммита, но и является страной-членом БРИКС. России надо капитализировать углубляющиеся разногласия между Африкой и Западом, используя одновременно, конечно, и те конструктивные отношения, которые у нее издавна существуют с африканскими странами", - заметил собеседник агентства. "Да, Москва за последние годы повернулась к Африке, но я пока до сих пор не вижу у нее какой-то комплексной стратегии в отношении континента. Африка все равно в лучшем случае третья, четвертая, пятая опция во внешней политике России", - посетовал Королев. Он уверен, что Африка требует внимания не столько в политическом, сколько в экономическом отношении. "Россия должна понять полноту перспективности африканского континента, как прежде всего рынка сбыта российской продукции, продовольственной, энергетической, химической продукции, удобрений и так далее", - заключил он.

