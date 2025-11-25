https://1prime.ru/20251125/energetika-864898702.html
Энергетики восстанавливают электроснабжение в пригороде Владивостока
Энергетики восстанавливают электроснабжение в пригороде Владивостока - 25.11.2025, ПРАЙМ
Энергетики восстанавливают электроснабжение в пригороде Владивостока
Энергетики восстанавливают электроснабжение на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T03:36+0300
2025-11-25T03:36+0300
2025-11-25T03:36+0300
энергетика
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864898702.jpg?1764030976
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"Двадцать пятого ноября зафиксировано отключение оборудования на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока... В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на энергообъекте", - говорится в сообщении.
Специалисты запитали часть потребителей от других подстанций, включая котельные и социально значимые объекты. Перевод нагрузки на другие источники питания продолжается.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток
Энергетики восстанавливают электроснабжение в пригороде Владивостока
Энергетики восстанавливают электроснабжение на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"Двадцать пятого ноября зафиксировано отключение оборудования на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока... В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на энергообъекте", - говорится в сообщении.
Специалисты запитали часть потребителей от других подстанций, включая котельные и социально значимые объекты. Перевод нагрузки на другие источники питания продолжается.