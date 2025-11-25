https://1prime.ru/20251125/energetika-864898702.html

Энергетики восстанавливают электроснабжение в пригороде Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. "Двадцать пятого ноября зафиксировано отключение оборудования на подстанции "Чайка" в пригороде Владивостока... В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на энергообъекте", - говорится в сообщении. Специалисты запитали часть потребителей от других подстанций, включая котельные и социально значимые объекты. Перевод нагрузки на другие источники питания продолжается.

2025

