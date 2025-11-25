Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал распоряжение по акциям "Распадской" и ГОК "Тимир" - 25.11.2025
Путин подписал распоряжение по акциям "Распадской" и ГОК "Тимир"
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил Качканарскому ГОКу "Евраза" приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир", следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой возникновение у акционерного общества "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат" прав владения, пользования и (или) распоряжения: 93,2418 процента обыкновенных акций публичного акционерного общества "Распадская", принадлежащего ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc); 51,00001042 процента обыкновенных акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир", принадлежащего ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc)", - говорится в документе.
21:31 25.11.2025
 
Путин подписал распоряжение по акциям "Распадской" и ГОК "Тимир"

Путин разрешил дочке "Евраза" приобрести у Evraz plc 93,2% "Распадской" и 51% ГОК "Тимир"

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил Качканарскому ГОКу "Евраза" приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир", следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой возникновение у акционерного общества "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат" прав владения, пользования и (или) распоряжения: 93,2418 процента обыкновенных акций публичного акционерного общества "Распадская", принадлежащего ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc); 51,00001042 процента обыкновенных акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир", принадлежащего ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc)", - говорится в документе.
