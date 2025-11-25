https://1prime.ru/20251125/finlyandiya-864903620.html
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
Согласно статье в финской газете Helsingin Sanomat, США сыграли роль в ослаблении позиций НАТО в пользу России. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:50+0300
2025-11-25T06:50+0300
2025-11-25T06:50+0300
мировая экономика
россия
сша
москва
украина
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Согласно статье в финской газете Helsingin Sanomat, США сыграли роль в ослаблении позиций НАТО в пользу России. "Положения (Мирного плана США. — Прим. Ред.) свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне", — отмечается в статье. Профессор международных отношений университета Тампере, Туомас Форсберг, считает, что действия США потенциально могут спровоцировать распад нАТО."Если НАТО развалится, то это произойдет из-за подобных действий", — утверждает эксперт. За последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает военное присутствие, объясняя это необходимостью "сдерживания агрессии". В свою очередь, в Кремле подчеркивают, что Москва не представляет угрозы, но не может игнорировать события, которые могут быть опасны для ее интересов. Президент Владимир Путин неоднократно заявляет, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, однако западные политики в своих странах продолжают подогревать страхи перед так называемой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных внутриполитических проблем.
сша
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, москва, украина, владимир путин, нато
Мировая экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
HS: США помогли России достичь полного унижения НАТО