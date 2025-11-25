https://1prime.ru/20251125/finuslugi-864927038.html

В России выросла доходность по вкладам в топ-20 банках

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доходность по вкладам в топ-20 российских банков после октябрьского заседания ЦБ по ключевой ставке выросла почти на всех сроках - от полугода до трех лет, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги". ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. Банк России неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году. "После заседания Банка России средняя доходность по вкладам в топ-20 российских банках выросла почти на всех сроках – от полугода до трех лет. Наибольший рост продемонстрировали трехлетие вклады, средняя ставка по которым, согласно индексу "Финуслуг", превысила 10% впервые с августа 2025 года", - говорится в сообщении. По состоянию на 24 ноября, средняя ставка по вкладу в топ-20 банках сроком в шесть месяцев выросла на 0,12 процентного пункта, до 14,66%, на один и два года - на 0,1 процентного пункта, до 13,27% и 10,92% соответственно. "За месяц после заседания больше всего выросли ставки по вкладам на полтора и три года – на 0,35 и 0,77 процентных пункта, до 11,24% и 10,19% соответственно. Значительную роль в росте индекса сыграли два крупных банка из топ-20, увеличивших доходность по вкладам на длинном горизонте. Средняя ставка по вкладам на срок в три месяца незначительно снизилась – на 0,08 процентных пункта, до 15,14%. Процент по трехмесячным вкладам понизили десять банков, пять - подняли ставки", - также отмечается там.

