https://1prime.ru/20251125/finuslugi-864927038.html
В России выросла доходность по вкладам в топ-20 банках
В России выросла доходность по вкладам в топ-20 банках - 25.11.2025, ПРАЙМ
В России выросла доходность по вкладам в топ-20 банках
Доходность по вкладам в топ-20 российских банков после октябрьского заседания ЦБ по ключевой ставке выросла почти на всех сроках - от полугода до трех лет,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T16:03+0300
2025-11-25T16:03+0300
2025-11-25T16:03+0300
экономика
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доходность по вкладам в топ-20 российских банков после октябрьского заседания ЦБ по ключевой ставке выросла почти на всех сроках - от полугода до трех лет, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги". ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. Банк России неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году. "После заседания Банка России средняя доходность по вкладам в топ-20 российских банках выросла почти на всех сроках – от полугода до трех лет. Наибольший рост продемонстрировали трехлетие вклады, средняя ставка по которым, согласно индексу "Финуслуг", превысила 10% впервые с августа 2025 года", - говорится в сообщении. По состоянию на 24 ноября, средняя ставка по вкладу в топ-20 банках сроком в шесть месяцев выросла на 0,12 процентного пункта, до 14,66%, на один и два года - на 0,1 процентного пункта, до 13,27% и 10,92% соответственно. "За месяц после заседания больше всего выросли ставки по вкладам на полтора и три года – на 0,35 и 0,77 процентных пункта, до 11,24% и 10,19% соответственно. Значительную роль в росте индекса сыграли два крупных банка из топ-20, увеличивших доходность по вкладам на длинном горизонте. Средняя ставка по вкладам на срок в три месяца незначительно снизилась – на 0,08 процентных пункта, до 15,14%. Процент по трехмесячным вкладам понизили десять банков, пять - подняли ставки", - также отмечается там.
https://1prime.ru/20251124/asv-864870942.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф
Экономика, Финансы, Банки, РФ
В России выросла доходность по вкладам в топ-20 банках
Доходность по вкладам в топ-20 российских банков выросла почти на всех сроках
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доходность по вкладам в топ-20 российских банков после октябрьского заседания ЦБ по ключевой ставке выросла почти на всех сроках - от полугода до трех лет, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".
ЦБ РФ
24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Банк России неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году.
"После заседания Банка России
средняя доходность по вкладам в топ-20 российских банках выросла почти на всех сроках – от полугода до трех лет. Наибольший рост продемонстрировали трехлетие вклады, средняя ставка по которым, согласно индексу "Финуслуг", превысила 10% впервые с августа 2025 года", - говорится в сообщении.
По состоянию на 24 ноября, средняя ставка по вкладу в топ-20 банках сроком в шесть месяцев выросла на 0,12 процентного пункта, до 14,66%, на один и два года - на 0,1 процентного пункта, до 13,27% и 10,92% соответственно.
"За месяц после заседания больше всего выросли ставки по вкладам на полтора и три года – на 0,35 и 0,77 процентных пункта, до 11,24% и 10,19% соответственно. Значительную роль в росте индекса сыграли два крупных банка из топ-20, увеличивших доходность по вкладам на длинном горизонте. Средняя ставка по вкладам на срок в три месяца незначительно снизилась – на 0,08 процентных пункта, до 15,14%. Процент по трехмесячным вкладам понизили десять банков, пять - подняли ставки", - также отмечается там.
Эксперты зафиксировали рост среднего размера вклада физлица