https://1prime.ru/20251125/gaz-864936073.html

Цены на газ в Европе снизились до 351 доллара за тысячу кубов

Цены на газ в Европе снизились до 351 доллара за тысячу кубов - 25.11.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе снизились до 351 доллара за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% во вторник - до 351 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T20:50+0300

2025-11-25T20:50+0300

2025-11-25T20:50+0300

экономика

газ

европа

нидерланды

киев

ice

cbs

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75302/98/753029842_8:0:600:333_1920x0_80_0_0_b1d6f4c581505e65b71ce1d2bce388e9.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% во вторник - до 351 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 355 долларов (+0,1%). Ценовой максимум составил 355,8 доллара (+0,3%), ценовой минимум - 347,2 доллара (-2,1%). Последние фьючерсы торговались по 350,6 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 354,6 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов вторника цены на газ отреагировали усилением снижения на новости вокруг украинского конфликта. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника, Киев согласился с американским планом по урегулированию конфликта на Украине, однако есть незначительные детали, которые нужно проработать. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20251124/gazprom-864877476.html

европа

нидерланды

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, киев, ice, cbs