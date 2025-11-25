Цены на газ в Европе снизились до 351 доллара за тысячу кубов
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% во вторник - до 351 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 355 долларов (+0,1%). Ценовой максимум составил 355,8 доллара (+0,3%), ценовой минимум - 347,2 доллара (-2,1%). Последние фьючерсы торговались по 350,6 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 354,6 доллара за тысячу кубометров.
В ходе торгов вторника цены на газ отреагировали усилением снижения на новости вокруг украинского конфликта. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника, Киев согласился с американским планом по урегулированию конфликта на Украине, однако есть незначительные детали, которые нужно проработать.
В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.