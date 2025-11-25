https://1prime.ru/20251125/gd-864899353.html

В ГД разработали новый порядок возврата жилья по недействительной сделке

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал изменения в Гражданский кодекс для защиты добросовестных покупателей при сделках с недвижимостью, согласно которым жилье возвращается продавцу по сделке, признанной судом недействительной, только после того, как он полностью возместил покупателю все ранее полученное по такой сделке. Пакет из двух законопроектов о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в кабмин. Документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается универсальное правило, согласно которому возврат жилого помещения по сделке, признанной недействительной на основании статей 177-179 Гражданского кодекса Российской Федерации, и государственная регистрация соответствующих прав осуществляются только после того, как продавец полностью возместил покупателю все ранее полученное по такой сделке в качестве встречного исполнения", - говорится в пояснительной записке к одному из проектов. В сопроводительных документах Нилов отметил, что в последнее время общественный резонанс приобрели случаи оспаривания сделок по продаже недвижимости продавцами на основании того, что в момент их совершения они не могли понимать значение своих действий, либо действовали под влиянием заблуждения или обмана. При этом, как уточнил политик, такие требования зачастую заявляются по прошествии значительного количества лет после совершения сделки. По его словам, судебная практика показывает, что часто суды встают на сторону продавца, принимая решения о признании сделки недействительной, однако на практике реализация судебных актов о возврате жилья не всегда сопровождается фактическим возвратом денег, полученных продавцом, так как данные средства могли быть потрачены, переведены (в том числе по требованию мошенников) либо утрачены. Нилов подчеркнул, что, как следствие, добросовестные покупатели, среди которых нередко оказываются семьи с детьми, лишаются как жилья, так и вложенных денежных средств, данная ситуация является социально несправедливой и недопустимой. "Мы видим, как тема обманутых бабушек с квартирами приобретает все новые обороты, количество дел кратно увеличивается, возникает крайне серьезная ситуация и уже от машин перешли к квартирам. Завтра перейдем к товарам на маркетплейсах и в продуктовых магазинах? Поэтому на выходных провели встречу с коллегами, экспертами-юристами и подготовили свое предложение для того, чтобы оперативно создать дополнительный защитный механизм, связанный с защитой добросовестных покупателей", - сказал Нилов РИА Новости. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

