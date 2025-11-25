https://1prime.ru/20251125/glava-864896548.html
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T01:14+0300
2025-11-25T01:14+0300
2025-11-25T01:14+0300
экономика
мировая экономика
украина
рф
сша
урсула фон дер ляйен
владимир путин
дмитрий песков
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864896548.jpg?1764022453
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента.
Ранее пресс-служба ЕП сообщила, что евродепутаты добавили в повестку дня пленарной сессии 26 ноября обсуждение предложений по урегулированию конфликта на Украине.
"Ожидается, что фон дер Ляйен примет участие в обсуждении", - сказали в пресс-службе.
Европейский парламент является со-законодателем ЕС и играет ключевую роль в решениях, которые прямо затрагивают обсуждения по Украине: ни одно решение о вступлении страны в ЕС не может быть принято без его одобрения, так как парламент должен ратифицировать соглашение о присоединении. Он также участвует в утверждении законодательной базы и бюджетных инструментов, необходимых для использования доходов от замороженных российских активов. Поэтому любые элементы мирного плана США, касающиеся расширения ЕС или российских активов, не могут быть реализованы без участия и согласия Европарламента.
Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
украина
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, рф, сша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, дмитрий песков, ес, ек, еп
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕС, ЕК, ЕП
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине
Глава ЕК фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию по Украине
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента.
Ранее пресс-служба ЕП сообщила, что евродепутаты добавили в повестку дня пленарной сессии 26 ноября обсуждение предложений по урегулированию конфликта на Украине.
"Ожидается, что фон дер Ляйен примет участие в обсуждении", - сказали в пресс-службе.
Европейский парламент является со-законодателем ЕС и играет ключевую роль в решениях, которые прямо затрагивают обсуждения по Украине: ни одно решение о вступлении страны в ЕС не может быть принято без его одобрения, так как парламент должен ратифицировать соглашение о присоединении. Он также участвует в утверждении законодательной базы и бюджетных инструментов, необходимых для использования доходов от замороженных российских активов. Поэтому любые элементы мирного плана США, касающиеся расширения ЕС или российских активов, не могут быть реализованы без участия и согласия Европарламента.
Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.