Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/glava-864896548.html
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T01:14+0300
2025-11-25T01:14+0300
экономика
мировая экономика
украина
рф
сша
урсула фон дер ляйен
владимир путин
дмитрий песков
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864896548.jpg?1764022453
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента. Ранее пресс-служба ЕП сообщила, что евродепутаты добавили в повестку дня пленарной сессии 26 ноября обсуждение предложений по урегулированию конфликта на Украине. "Ожидается, что фон дер Ляйен примет участие в обсуждении", - сказали в пресс-службе. Европейский парламент является со-законодателем ЕС и играет ключевую роль в решениях, которые прямо затрагивают обсуждения по Украине: ни одно решение о вступлении страны в ЕС не может быть принято без его одобрения, так как парламент должен ратифицировать соглашение о присоединении. Он также участвует в утверждении законодательной базы и бюджетных инструментов, необходимых для использования доходов от замороженных российских активов. Поэтому любые элементы мирного плана США, касающиеся расширения ЕС или российских активов, не могут быть реализованы без участия и согласия Европарламента. Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
украина
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, рф, сша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, дмитрий песков, ес, ек, еп
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕС, ЕК, ЕП
01:14 25.11.2025
 
Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию по Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента.
Ранее пресс-служба ЕП сообщила, что евродепутаты добавили в повестку дня пленарной сессии 26 ноября обсуждение предложений по урегулированию конфликта на Украине.
"Ожидается, что фон дер Ляйен примет участие в обсуждении", - сказали в пресс-службе.
Европейский парламент является со-законодателем ЕС и играет ключевую роль в решениях, которые прямо затрагивают обсуждения по Украине: ни одно решение о вступлении страны в ЕС не может быть принято без его одобрения, так как парламент должен ратифицировать соглашение о присоединении. Он также участвует в утверждении законодательной базы и бюджетных инструментов, необходимых для использования доходов от замороженных российских активов. Поэтому любые элементы мирного плана США, касающиеся расширения ЕС или российских активов, не могут быть реализованы без участия и согласия Европарламента.
Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРФСШАУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинДмитрий ПесковЕСЕКЕП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала