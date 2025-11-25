https://1prime.ru/20251125/glava-864896548.html

Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине

Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК представит евродепутатам позицию по переговорам по Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T01:14+0300

2025-11-25T01:14+0300

2025-11-25T01:14+0300

экономика

мировая экономика

украина

рф

сша

урсула фон дер ляйен

владимир путин

дмитрий песков

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864896548.jpg?1764022453

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 ноября представит евродепутатам позицию ЕК по переговорам по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента. Ранее пресс-служба ЕП сообщила, что евродепутаты добавили в повестку дня пленарной сессии 26 ноября обсуждение предложений по урегулированию конфликта на Украине. "Ожидается, что фон дер Ляйен примет участие в обсуждении", - сказали в пресс-службе. Европейский парламент является со-законодателем ЕС и играет ключевую роль в решениях, которые прямо затрагивают обсуждения по Украине: ни одно решение о вступлении страны в ЕС не может быть принято без его одобрения, так как парламент должен ратифицировать соглашение о присоединении. Он также участвует в утверждении законодательной базы и бюджетных инструментов, необходимых для использования доходов от замороженных российских активов. Поэтому любые элементы мирного плана США, касающиеся расширения ЕС или российских активов, не могут быть реализованы без участия и согласия Европарламента. Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, рф, сша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, дмитрий песков, ес, ек, еп