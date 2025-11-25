https://1prime.ru/20251125/glava-864899623.html

Глава РСПП попросил Минэнерго провести совещание по передаче функций СО ЕЭС

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился в письме от 6 октября к главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву с просьбой провести совещание по вопросу передачи функций Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) электросетевой компании "Россети", министерство провело соответствующее совещание, сообщили РИА Новости источники в отрасли. "В настоящее время на рассмотрении в Минэнерго России находится проект федерального закона… в части передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (СО ЕЭС) организации по управлению Единой национальной электрической сетью… Прошу вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, провести совещание по вопросам передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике организации по управлению Единой национальной электрической сетью", - сказано в письме, подлинность которого подтвердил источник. Заместитель министра энергетики Петр Конюшенко провел совещание по этому вопросу, его итоги были "нейтральные", также рассказал источник. В письме РСПП указывается, что проект обсуждаемого закона пересматривает базовые принципы, заложенные в модель функционирования электроэнергетики при реформировании отрасли. Данные изменения в законодательство затрагивают интересы различных субъектов отрасли. PCПП объединяет в своем составе сотни компаний ТЭК, и при обсуждении этого вопроса позиции участников разделились. РИА Новости направило запрос в Минэнерго и РСПП. В сентябре замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что Минэнерго РФ пока не поддерживает идею объединения СО ЕЭС и "Россетей", но изучает этот вопрос. Председатель правления ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров также отмечал, что члены энергорынка и сам "Совет рынка" не поддерживают эту идею. Объединение "Россетей" и Системного оператора обсуждается, но независимый регулятор в электроэнергетике для ее эффективной работы лучше, заявлял ранее глава СО ЕЭС Федор Опадчий. Он отмечал, что сейчас Системный оператор управляет энергосистемой независимо, а если эта функция будет передана одному из крупных участников рынка, то есть риск потенциально потерять эффективность принимаемых решений, и это создаст конфликт интересов. Однако заместитель гендиректора "Россети" по экономике и финансам Артем Алешин на заседании РСПП по электроэнергетике заявлял, что объединение СО ЕЭС и "Россетей" может снизить затраты компаний на 15 миллиардов рублей. Тогда же зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев отметил, что вопрос объединения этих компаний заслуживает внимания и необходимо серьезно отнестись к позиции "Россетей".

