Глава РСПП попросил Минэнерго провести совещание по передаче функций СО ЕЭС - 25.11.2025, ПРАЙМ
Глава РСПП попросил Минэнерго провести совещание по передаче функций СО ЕЭС
Глава РСПП попросил Минэнерго провести совещание по передаче функций СО ЕЭС
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился в письме от 6 октября к главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву с просьбой | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T04:27+0300
2025-11-25T04:27+0300
энергетика
россия
рф
александр шохин
сергей цивилев
евгений грабчак
россети
рспп
"совет рынка"
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился в письме от 6 октября к главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву с просьбой провести совещание по вопросу передачи функций Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) электросетевой компании "Россети", министерство провело соответствующее совещание, сообщили РИА Новости источники в отрасли. "В настоящее время на рассмотрении в Минэнерго России находится проект федерального закона… в части передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (СО ЕЭС) организации по управлению Единой национальной электрической сетью… Прошу вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, провести совещание по вопросам передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике организации по управлению Единой национальной электрической сетью", - сказано в письме, подлинность которого подтвердил источник. Заместитель министра энергетики Петр Конюшенко провел совещание по этому вопросу, его итоги были "нейтральные", также рассказал источник. В письме РСПП указывается, что проект обсуждаемого закона пересматривает базовые принципы, заложенные в модель функционирования электроэнергетики при реформировании отрасли. Данные изменения в законодательство затрагивают интересы различных субъектов отрасли. PCПП объединяет в своем составе сотни компаний ТЭК, и при обсуждении этого вопроса позиции участников разделились. РИА Новости направило запрос в Минэнерго и РСПП. В сентябре замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что Минэнерго РФ пока не поддерживает идею объединения СО ЕЭС и "Россетей", но изучает этот вопрос. Председатель правления ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров также отмечал, что члены энергорынка и сам "Совет рынка" не поддерживают эту идею. Объединение "Россетей" и Системного оператора обсуждается, но независимый регулятор в электроэнергетике для ее эффективной работы лучше, заявлял ранее глава СО ЕЭС Федор Опадчий. Он отмечал, что сейчас Системный оператор управляет энергосистемой независимо, а если эта функция будет передана одному из крупных участников рынка, то есть риск потенциально потерять эффективность принимаемых решений, и это создаст конфликт интересов. Однако заместитель гендиректора "Россети" по экономике и финансам Артем Алешин на заседании РСПП по электроэнергетике заявлял, что объединение СО ЕЭС и "Россетей" может снизить затраты компаний на 15 миллиардов рублей. Тогда же зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев отметил, что вопрос объединения этих компаний заслуживает внимания и необходимо серьезно отнестись к позиции "Россетей".
04:27 25.11.2025
 
Глава РСПП попросил Минэнерго провести совещание по передаче функций СО ЕЭС

Глава РСПП Шохин попросил Минэнерго провести совещание по передаче функций СО ЕЭС

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился в письме от 6 октября к главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву с просьбой провести совещание по вопросу передачи функций Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) электросетевой компании "Россети", министерство провело соответствующее совещание, сообщили РИА Новости источники в отрасли.
"В настоящее время на рассмотрении в Минэнерго России находится проект федерального закона… в части передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (СО ЕЭС) организации по управлению Единой национальной электрической сетью… Прошу вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, провести совещание по вопросам передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике организации по управлению Единой национальной электрической сетью", - сказано в письме, подлинность которого подтвердил источник.
Заместитель министра энергетики Петр Конюшенко провел совещание по этому вопросу, его итоги были "нейтральные", также рассказал источник.
В письме РСПП указывается, что проект обсуждаемого закона пересматривает базовые принципы, заложенные в модель функционирования электроэнергетики при реформировании отрасли. Данные изменения в законодательство затрагивают интересы различных субъектов отрасли. PCПП объединяет в своем составе сотни компаний ТЭК, и при обсуждении этого вопроса позиции участников разделились.
РИА Новости направило запрос в Минэнерго и РСПП.
В сентябре замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что Минэнерго РФ пока не поддерживает идею объединения СО ЕЭС и "Россетей", но изучает этот вопрос. Председатель правления ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров также отмечал, что члены энергорынка и сам "Совет рынка" не поддерживают эту идею.
Объединение "Россетей" и Системного оператора обсуждается, но независимый регулятор в электроэнергетике для ее эффективной работы лучше, заявлял ранее глава СО ЕЭС Федор Опадчий. Он отмечал, что сейчас Системный оператор управляет энергосистемой независимо, а если эта функция будет передана одному из крупных участников рынка, то есть риск потенциально потерять эффективность принимаемых решений, и это создаст конфликт интересов.
Однако заместитель гендиректора "Россети" по экономике и финансам Артем Алешин на заседании РСПП по электроэнергетике заявлял, что объединение СО ЕЭС и "Россетей" может снизить затраты компаний на 15 миллиардов рублей. Тогда же зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев отметил, что вопрос объединения этих компаний заслуживает внимания и необходимо серьезно отнестись к позиции "Россетей".
 
ЭнергетикаРОССИЯРФАлександр ШохинСергей ЦивилевЕвгений ГрабчакРоссетиРСПП"Совет рынка"
 
 
