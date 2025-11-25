Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести заморозку средств при сделках с недвижимостью - 25.11.2025
В Госдуме предложили ввести заморозку средств при сделках с недвижимостью
В Госдуме предложили ввести заморозку средств при сделках с недвижимостью - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести заморозку средств при сделках с недвижимостью
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельный период охлаждения - временную заморозку средств - при совершении сделок с... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T00:16+0300
2025-11-25T00:16+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельный период охлаждения - временную заморозку средств - при совершении сделок с недвижимостью для защиты добросовестных покупателей. Поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимости на основании договора купли-продажи, в котором продавцом является физическое лицо, осуществляется при условии, что договор купли-продажи предусматривает получение продавцом средств только на свой банковский счет и только после государственной регистрации перехода прав собственности на объект недвижимости, но по истечении не менее семи календарных дней с момента заключения договора купли-продажи", - сказано в тексте проекта федерального закона. В беседе с РИА Новости автор проекта, лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов рассказал, что также предлагается изменить саму процедуру проведения сделки купли-продажи. По его словам, необходимо сделать так, чтобы средства продавцу, физическому лицу, переводились только после государственной регистрации перехода прав собственности. Политик уточнил, что такой механизм потребует использования защищённого счёта и банковского аккредитива – формы безналичных расчётов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом. "Партия "Справедливая Россия" разработала механизм защиты добросовестных покупателей. Мы предлагаем ввести специальный "период охлаждения" – проводить государственную регистрацию сделки, в которой продавцом недвижимости является физическое лицо, по истечении семи календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. За это время продавец оценит свои действия и, если он поймёт, что находится под воздействием мошенников, от сможет отказаться от продажи жилья", – добавил Миронов. Он отметил, что использование наличных при таких сделках исключается, перевод денежных средств будет возможен только на счета продавца. Кроме того, как сообщил лидер партии, продавцу единственного жилья придётся доказать, что ему будет, где жить. "Предположим, есть у него родственник, к которому он собирается переехать после продажи квартиры. Так вот этот родственник должен будет предоставить нотариально заверенное согласие, что пустит к себе этого человека", – уточнил Миронов. Парламентарий считает, что такой законопроект должен вступить в силу как можно скорее – с 1 января 2026 года, и введение такого порядка заключения сделок обеспечит надежную защиту добросовестных продавцов и покупателей вторичного рынка недвижимости от мошенников, а сам рынок жилья – от дезорганизации и потери доверия граждан. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
00:16 25.11.2025
 
В Госдуме предложили ввести заморозку средств при сделках с недвижимостью

В Госдуме предложили ввести временную заморозку средств при сделках с недвижимостью

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельный период охлаждения - временную заморозку средств - при совершении сделок с недвижимостью для защиты добросовестных покупателей.
Поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимости на основании договора купли-продажи, в котором продавцом является физическое лицо, осуществляется при условии, что договор купли-продажи предусматривает получение продавцом средств только на свой банковский счет и только после государственной регистрации перехода прав собственности на объект недвижимости, но по истечении не менее семи календарных дней с момента заключения договора купли-продажи", - сказано в тексте проекта федерального закона.
В беседе с РИА Новости автор проекта, лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов рассказал, что также предлагается изменить саму процедуру проведения сделки купли-продажи.
По его словам, необходимо сделать так, чтобы средства продавцу, физическому лицу, переводились только после государственной регистрации перехода прав собственности. Политик уточнил, что такой механизм потребует использования защищённого счёта и банковского аккредитива – формы безналичных расчётов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом.
"Партия "Справедливая Россия" разработала механизм защиты добросовестных покупателей. Мы предлагаем ввести специальный "период охлаждения" – проводить государственную регистрацию сделки, в которой продавцом недвижимости является физическое лицо, по истечении семи календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. За это время продавец оценит свои действия и, если он поймёт, что находится под воздействием мошенников, от сможет отказаться от продажи жилья", – добавил Миронов.
Он отметил, что использование наличных при таких сделках исключается, перевод денежных средств будет возможен только на счета продавца. Кроме того, как сообщил лидер партии, продавцу единственного жилья придётся доказать, что ему будет, где жить.
"Предположим, есть у него родственник, к которому он собирается переехать после продажи квартиры. Так вот этот родственник должен будет предоставить нотариально заверенное согласие, что пустит к себе этого человека", – уточнил Миронов.
Парламентарий считает, что такой законопроект должен вступить в силу как можно скорее – с 1 января 2026 года, и введение такого порядка заключения сделок обеспечит надежную защиту добросовестных продавцов и покупателей вторичного рынка недвижимости от мошенников, а сам рынок жилья – от дезорганизации и потери доверия граждан.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
 
