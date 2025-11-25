https://1prime.ru/20251125/gosduma-864935936.html
ЛДПР предложила отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену пеней и штрафов по кредитам для женщин, находящихся в декретном отпуске, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий, его слова приводятся на официальном сайте ЛДПР. "Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки (пеней, штрафов) по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска", — заявил Слуцкий.Он подчеркнул, что инициатива ЛДПР нацелена на предотвращение ситуаций, когда семьи сталкиваются с финансовыми трудностями в периоды снижения их совокупного дохода. Планируется, что эта мера будет распространяться как на матерей, имеющих одного ребенка, так и на семьи с несколькими детьми. Ранее стало известно, что депутаты из фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили законопроект, предусматривающий проведение частичной амнистии для женщин в честь Дня матери.
