Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России - 25.11.2025
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России
Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T11:59+0300
2025-11-25T11:59+0300
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России международного товарного знака Hugo Boss, принадлежащего немецкой компании Hugo Boss AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Этот международный бренд был зарегистрирован в 2014 году, правовая охрана, помимо России, предоставлена ему в Евросоюзе, США, Австралии, Израиле, Японии, Корее, Сингапуре, Швейцарии и Китае и действует сейчас до 2034 года. Регистрация товарного знака распространяется на три класса товаров, включая, например, очки, солнцезащитные очки, письменные принадлежности, ручки, блокноты, косметические и туалетные принадлежности и принадлежности для ванной комнаты, посуду, графины для вина и другое. По мнению истца, ответчик свой бренд в России не использует. Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг. Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики. Иски к французской Michelin, американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены. В судебных материалах говорится, что Multigoods Production в кооперации с рядом российских компаний ведет "деятельность в сфере производства и реализации большого перечня товаров". Hugo Boss AG занимается производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцингене. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде. Правительственная подкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн".
11:59 25.11.2025
 
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России

Суд отклонил иск компании, просившей прекратить охрану бренда Hugo Boss в России

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкHugo Boss
Hugo Boss - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Hugo Boss. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России международного товарного знака Hugo Boss, принадлежащего немецкой компании Hugo Boss AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Этот международный бренд был зарегистрирован в 2014 году, правовая охрана, помимо России, предоставлена ему в Евросоюзе, США, Австралии, Израиле, Японии, Корее, Сингапуре, Швейцарии и Китае и действует сейчас до 2034 года.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Роспатент объяснил отказ Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"
19 октября, 08:28
Регистрация товарного знака распространяется на три класса товаров, включая, например, очки, солнцезащитные очки, письменные принадлежности, ручки, блокноты, косметические и туалетные принадлежности и принадлежности для ванной комнаты, посуду, графины для вина и другое. По мнению истца, ответчик свой бренд в России не использует.
Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd.
В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг.
Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики.
Иски к французской Michelin, американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены.
В судебных материалах говорится, что Multigoods Production в кооперации с рядом российских компаний ведет "деятельность в сфере производства и реализации большого перечня товаров".
Hugo Boss AG занимается производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцингене. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде. Правительственная подкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн".
Суд - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Суд отклонил жалобу на решение Роспатента по товарному знаку "Черкизово"
Вчера, 12:25
 
БизнесРОССИЯСШААВСТРАЛИЯИЗРАИЛЬHugo BossЕСAmazon
 
 
