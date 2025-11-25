Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иена дешевеет к доллару под влиянием ряда факторов - 25.11.2025
Иена дешевеет к доллару под влиянием ряда факторов
Иена дешевеет к доллару под влиянием ряда факторов - 25.11.2025, ПРАЙМ
Иена дешевеет к доллару под влиянием ряда факторов
Стоимость иены снижается по отношению к доллару в понедельник вечером под влиянием ряда факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T18:49+0300
2025-11-25T18:49+0300
рынок
сша
япония
иена
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/67/832106705_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_433903c9d7e6a42ce6e14c9f532b3221.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость иены снижается по отношению к доллару в понедельник вечером под влиянием ряда факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.21 мск курс доллара к иене увеличивался до 157,12 иены с уровня прошлого закрытия в 156,39 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1519 доллара с 1,1513 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,07% - до 100,25 пункта. "В настоящее время иена находится под влиянием двух факторов. С одной стороны.., Банк Японии продолжает повышать ставки, а с другой.., увеличиваются риски ухудшения финансового положения", - цитирует агентство Блумберг валютного аналитика Monex Europe Ника Риза (Nick Rees). Эксперт также отметил, что интервенция поможет замедлить рост курса доллара к иене, однако не сможет его полностью остановить, поскольку лежащая в основе динамика вряд ли изменится в ближайшее время. Во вторник на этой неделе инвесторы будут оценивать данные о розничных продажах в США. Ожидается, что в сентябре показатель вырос на 0,4% к августу.
сша
япония
18:49 25.11.2025
 
Иена дешевеет к доллару под влиянием ряда факторов

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость иены снижается по отношению к доллару в понедельник вечером под влиянием ряда факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.21 мск курс доллара к иене увеличивался до 157,12 иены с уровня прошлого закрытия в 156,39 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1519 доллара с 1,1513 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,07% - до 100,25 пункта.
"В настоящее время иена находится под влиянием двух факторов. С одной стороны.., Банк Японии продолжает повышать ставки, а с другой.., увеличиваются риски ухудшения финансового положения", - цитирует агентство Блумберг валютного аналитика Monex Europe Ника Риза (Nick Rees).
Эксперт также отметил, что интервенция поможет замедлить рост курса доллара к иене, однако не сможет его полностью остановить, поскольку лежащая в основе динамика вряд ли изменится в ближайшее время.
Во вторник на этой неделе инвесторы будут оценивать данные о розничных продажах в США. Ожидается, что в сентябре показатель вырос на 0,4% к августу.
