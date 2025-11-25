https://1prime.ru/20251125/jetro-864919751.html

Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России

Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России - 25.11.2025, ПРАЙМ

Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России

25.11.2025

экономика

бизнес

россия

япония

ТОКИО, 25 ноя – ПРАЙМ. Большинство японских компаний, работающих в России, не планируют сворачивать деятельность в течение ближайших двух лет, несмотря на сохраняющееся давление санкций и ухудшение финансовых показателей, говорится в опубликованном во вторник исследовании Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). Согласно опросу, 76% компаний заявили о намерении "сохранить статус-кво", что на 17,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля предприятий, рассматривающих сокращение операций или уход в третьи страны, снизилась почти вдвое - до 18%. "Наблюдается замедление тенденции к сокращению или сворачиванию деятельности", - отмечают авторы доклада. При этом в 2025 году 50% респондентов прогнозируют убытки, что является максимальным показателем за последние четыре года. Прибыль ожидают лишь 24% компаний. В 2026 году 26% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения финансовых результатов, улучшение прогнозируют лишь 12%. В качестве ключевых конкурентов на российском рынке японские фирмы называют местные компании и стремительно расширяющиеся китайские предприятия. Почти все компании - 98% - отметили продолжающееся влияние антироссийских санкций и ответных мер России. Так, 63,3% компаний заявили о снижении приоритета российского направления в штаб-квартирах, ещё 53,1% - о сокращении продаж на местном рынке. Опрос проводился JETRO в сентябре 2025 года среди 78 японских компаний, имеющих филиалы или дочерние структуры в России. Ответы предоставили 50 компаний.

япония

2025

