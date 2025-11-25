Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России - 25.11.2025
Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России
Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России
Большинство японских компаний, работающих в России, не планируют сворачивать деятельность в течение ближайших двух лет, несмотря на сохраняющееся давление... | 25.11.2025, ПРАЙМ
ТОКИО, 25 ноя – ПРАЙМ. Большинство японских компаний, работающих в России, не планируют сворачивать деятельность в течение ближайших двух лет, несмотря на сохраняющееся давление санкций и ухудшение финансовых показателей, говорится в опубликованном во вторник исследовании Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). Согласно опросу, 76% компаний заявили о намерении "сохранить статус-кво", что на 17,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля предприятий, рассматривающих сокращение операций или уход в третьи страны, снизилась почти вдвое - до 18%. "Наблюдается замедление тенденции к сокращению или сворачиванию деятельности", - отмечают авторы доклада. При этом в 2025 году 50% респондентов прогнозируют убытки, что является максимальным показателем за последние четыре года. Прибыль ожидают лишь 24% компаний. В 2026 году 26% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения финансовых результатов, улучшение прогнозируют лишь 12%. В качестве ключевых конкурентов на российском рынке японские фирмы называют местные компании и стремительно расширяющиеся китайские предприятия. Почти все компании - 98% - отметили продолжающееся влияние антироссийских санкций и ответных мер России. Так, 63,3% компаний заявили о снижении приоритета российского направления в штаб-квартирах, ещё 53,1% - о сокращении продаж на местном рынке. Опрос проводился JETRO в сентябре 2025 года среди 78 японских компаний, имеющих филиалы или дочерние структуры в России. Ответы предоставили 50 компаний.
13:18 25.11.2025
 
Эксперты выяснили ситуацию с деятельностью японских компаний в России

JETRO: большинство японских компаний не хотят сворачивать деятельность в России

Флаг Японии
Флаг Японии
Флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / Hactor de Pereda
ТОКИО, 25 ноя – ПРАЙМ. Большинство японских компаний, работающих в России, не планируют сворачивать деятельность в течение ближайших двух лет, несмотря на сохраняющееся давление санкций и ухудшение финансовых показателей, говорится в опубликованном во вторник исследовании Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO).
Согласно опросу, 76% компаний заявили о намерении "сохранить статус-кво", что на 17,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля предприятий, рассматривающих сокращение операций или уход в третьи страны, снизилась почти вдвое - до 18%.
"Наблюдается замедление тенденции к сокращению или сворачиванию деятельности", - отмечают авторы доклада.
При этом в 2025 году 50% респондентов прогнозируют убытки, что является максимальным показателем за последние четыре года. Прибыль ожидают лишь 24% компаний.
В 2026 году 26% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения финансовых результатов, улучшение прогнозируют лишь 12%.
В качестве ключевых конкурентов на российском рынке японские фирмы называют местные компании и стремительно расширяющиеся китайские предприятия.
Почти все компании - 98% - отметили продолжающееся влияние антироссийских санкций и ответных мер России. Так, 63,3% компаний заявили о снижении приоритета российского направления в штаб-квартирах, ещё 53,1% - о сокращении продаж на местном рынке.
Опрос проводился JETRO в сентябре 2025 года среди 78 японских компаний, имеющих филиалы или дочерние структуры в России. Ответы предоставили 50 компаний.
СМИ: Китай дал указание авиакомпаниям сократить число рейсов в Японию
11:53
 
Заголовок открываемого материала