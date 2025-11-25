Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов - 25.11.2025
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов - 25.11.2025, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов
Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник на 5%, и впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже круглой отметки в 5 000 долларов за тонну,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник на 5%, и впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже круглой отметки в 5 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.02 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,99% относительно предыдущего закрытия - до 4 931 долларов за тонну. Показатель впервые с 5 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 000 долларов. Цены на какао с начала ноября упали уже почти на 20%, с начала года - более чем вдвое. В прошлом же году какао-бобы стали самым подорожавшим биржевым сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.
18:28 25.11.2025
 
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов

Биржевые цены на какао-бобы в мире упали ниже $5 тыс за тонну, впервые с 5 февраля 2024 г

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник на 5%, и впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже круглой отметки в 5 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.02 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,99% относительно предыдущего закрытия - до 4 931 долларов за тонну. Показатель впервые с 5 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 000 долларов.
Цены на какао с начала ноября упали уже почти на 20%, с начала года - более чем вдвое.
В прошлом же году какао-бобы стали самым подорожавшим биржевым сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.
