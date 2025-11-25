https://1prime.ru/20251125/kakao-boby-864931593.html
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов - 25.11.2025, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов
Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник на 5%, и впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже круглой отметки в 5 000 долларов за тонну,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T18:28+0300
2025-11-25T18:28+0300
2025-11-25T18:28+0300
экономика
рынок
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76190/84/761908473_0:8:1024:584_1920x0_80_0_0_39312062af76a85f538d8a5ba8dfa6b1.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник на 5%, и впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже круглой отметки в 5 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.02 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,99% относительно предыдущего закрытия - до 4 931 долларов за тонну. Показатель впервые с 5 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 000 долларов. Цены на какао с начала ноября упали уже почти на 20%, с начала года - более чем вдвое. В прошлом же году какао-бобы стали самым подорожавшим биржевым сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.
https://1prime.ru/20250814/shokolad-860726802.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76190/84/761908473_118:0:906:591_1920x0_80_0_0_3787149a58cfeb9e2246ee7624c71800.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, в мире
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов
Биржевые цены на какао-бобы в мире упали ниже $5 тыс за тонну, впервые с 5 февраля 2024 г
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник на 5%, и впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже круглой отметки в 5 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.02 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,99% относительно предыдущего закрытия - до 4 931 долларов за тонну. Показатель впервые с 5 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 000 долларов.
Цены на какао с начала ноября упали уже почти на 20%, с начала года - более чем вдвое.
В прошлом же году какао-бобы стали самым подорожавшим биржевым сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.
Производители шоколада меняют стратегии ценообразования, сообщают СМИ