Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов

Цены на какао-бобы упали ниже отметки в пять тысяч долларов

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник на 5%, и впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже круглой отметки в 5 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.02 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,99% относительно предыдущего закрытия - до 4 931 долларов за тонну. Показатель впервые с 5 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 000 долларов. Цены на какао с начала ноября упали уже почти на 20%, с начала года - более чем вдвое. В прошлом же году какао-бобы стали самым подорожавшим биржевым сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.

