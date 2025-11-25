https://1prime.ru/20251125/kamchatka-864899455.html

На Камчатке приняли бюджет на 2026-2028 годы

На Камчатке приняли бюджет на 2026-2028 годы - 25.11.2025, ПРАЙМ

На Камчатке приняли бюджет на 2026-2028 годы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, документ... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T04:24+0300

2025-11-25T04:24+0300

2025-11-25T04:24+0300

экономика

финансы

камчатский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864899455.jpg?1764033886

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, документ сохраняет социальную направленность, заявила председатель регионального парламента Ирина Унтилова. "Принятый бюджет на 2026 год в полном объеме обеспечивает первоочередные социально значимые расходы. Он остается социально ориентированным: 43% всех расходов, а это более 60 миллиардов рублей, направлено на социальную сферу", — цитирует Унтилову пресс-служба заксобрания. Спикер отметила, что на поддержку участников СВО и их семей заложено более 2 миллиардов рублей. Согласно документу, доходы бюджета в 2026 году составят 133,6 миллиарда рублей, расходы — 140,2 миллиарда рублей, дефицит — 6,6 миллиарда рублей. Как следует из текста закона, крупнейшей расходной статьей станет образование — 24,3 миллиарда рублей. Значительные средства также направят на социальное обеспечение (20,9 миллиарда рублей) и здравоохранение (9,3 миллиарда рублей). Отдельной строкой выделен "детский бюджет" в размере 8,2 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми. На 2027 год доходы запланированы в размере 118,3 миллиарда рублей, расходы — 118,6 миллиарда рублей. На 2028 год бюджет будет профицитным: доходы составят 128,9 миллиарда рублей, расходы — 128,4 миллиарда рублей.

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, камчатский край