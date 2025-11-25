Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке приняли бюджет на 2026-2028 годы
На Камчатке приняли бюджет на 2026-2028 годы
2025-11-25T04:24+0300
2025-11-25T04:24+0300
экономика
финансы
камчатский край
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, документ сохраняет социальную направленность, заявила председатель регионального парламента Ирина Унтилова. "Принятый бюджет на 2026 год в полном объеме обеспечивает первоочередные социально значимые расходы. Он остается социально ориентированным: 43% всех расходов, а это более 60 миллиардов рублей, направлено на социальную сферу", — цитирует Унтилову пресс-служба заксобрания. Спикер отметила, что на поддержку участников СВО и их семей заложено более 2 миллиардов рублей. Согласно документу, доходы бюджета в 2026 году составят 133,6 миллиарда рублей, расходы — 140,2 миллиарда рублей, дефицит — 6,6 миллиарда рублей. Как следует из текста закона, крупнейшей расходной статьей станет образование — 24,3 миллиарда рублей. Значительные средства также направят на социальное обеспечение (20,9 миллиарда рублей) и здравоохранение (9,3 миллиарда рублей). Отдельной строкой выделен "детский бюджет" в размере 8,2 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми. На 2027 год доходы запланированы в размере 118,3 миллиарда рублей, расходы — 118,6 миллиарда рублей. На 2028 год бюджет будет профицитным: доходы составят 128,9 миллиарда рублей, расходы — 128,4 миллиарда рублей.
04:24 25.11.2025
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, документ сохраняет социальную направленность, заявила председатель регионального парламента Ирина Унтилова.
"Принятый бюджет на 2026 год в полном объеме обеспечивает первоочередные социально значимые расходы. Он остается социально ориентированным: 43% всех расходов, а это более 60 миллиардов рублей, направлено на социальную сферу", — цитирует Унтилову пресс-служба заксобрания.
Спикер отметила, что на поддержку участников СВО и их семей заложено более 2 миллиардов рублей.
Согласно документу, доходы бюджета в 2026 году составят 133,6 миллиарда рублей, расходы — 140,2 миллиарда рублей, дефицит — 6,6 миллиарда рублей. Как следует из текста закона, крупнейшей расходной статьей станет образование — 24,3 миллиарда рублей.
Значительные средства также направят на социальное обеспечение (20,9 миллиарда рублей) и здравоохранение (9,3 миллиарда рублей). Отдельной строкой выделен "детский бюджет" в размере 8,2 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми.
На 2027 год доходы запланированы в размере 118,3 миллиарда рублей, расходы — 118,6 миллиарда рублей. На 2028 год бюджет будет профицитным: доходы составят 128,9 миллиарда рублей, расходы — 128,4 миллиарда рублей.
 
