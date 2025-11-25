Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом мошенничестве в Telegram - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251125/kasperskiy-864929829.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом мошенничестве в Telegram
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом мошенничестве в Telegram - 25.11.2025, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом мошенничестве в Telegram
Мошенники от лица отдела кадров активно выманивают в Telegram у сотрудников российских компаний код от аккаунта на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T17:32+0300
2025-11-25T17:32+0300
мошенничество
технологии
общество
telegram
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862045877_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ca160bd890e6081369447fff75f9c7e2.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мошенники от лица отдела кадров активно выманивают в Telegram у сотрудников российских компаний код от аккаунта на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Злоумышленники пытаются выманить у пользователей код подтверждения от аккаунтов на "Госуслугах" в мессенджере. Схема нацелена на сотрудников организаций и состоит из нескольких этапов. Злоумышленники под видом представителя отдела кадров добавляют сотрудника компании в группу в Telegram, где уже состоят якобы другие участники", - сообщили в компании. Далее пользователям сообщают, что в организации проводится оцифровка архива - перенос сведений о персонале на электронные носители и удаление из архива тех, кто не работает, - чтобы ни у кого не возникало проблем со стажем и начислением пенсии. После чего потенциальную жертву попросят подтвердить, что персональные данные совпадают с указанными в списках, а также предлагают пройти процедуру оцифровки данных. По легенде мошенников, для этого необходимо зайти в бот, имитирующий сервис "Госуслуг", поясняют в компании. Далее поддельный бот попросит человека поделиться своим номером телефона и пришлет код, который необходимо отправить в группу, созданную "отделом кадров". Этот набор цифр нужен злоумышленникам лишь для того, чтобы запутать жертву. "Как только человек поделится своим номером телефона с ботом, мошенники попытаются войти в его аккаунт на "Госуслугах". В этот момент пользователю придет уже настоящий код подтверждения от входа в сервис - в смс", - прокомментировали эксперты. Там добавили, что, вероятно, атакующие рассчитывают на то, что пользователь решит, что обе числовые комбинации имеют значение и пришлет их в группу. Злоумышленники также могут отдельно попросить человека поделиться кодом из смс под предлогом, что ключ из бота не подходит. Специалисты отмечают, что если человек не передаст код из смс, то мошенники не смогут получить доступ к его аккаунту в важном сервисе. К тому же таким образом могут выманивать и другие данные. "Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники имитируют активный диалог в группе. Другие "участники" делятся данными, подтверждают, что также слышали о процедуре и даже задают вопросы, на которые им отвечает ненастоящий представитель отдела кадров. Однако на самом деле все они - боты, мимикрирующие под сотрудников организации. Таким образом мошенники манипулируют доверием жертв, чтобы выманить нужные данные", - рассказала старший контент-аналитик в "Лаборатории Касперского" Ольга Алтухова. Примечательно, добавила она, что ссылка на бот в группе - реферальная. Иными словами, мошенники отслеживают, на какую именно ссылку попадется человек, вероятно, им это нужно для внутренней статистики и анализа эффективности своих схем, предположила Алтухова.
https://1prime.ru/20251124/mvd-864863600.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862045877_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d1705d1a35d800ac3315b4ed5eeb5cdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , telegram, лаборатория касперского
Мошенничество, Технологии, Общество , Telegram, Лаборатория Касперского
17:32 25.11.2025
 
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом мошенничестве в Telegram

Касперский: мошенники выманивают код подтверждения от Госуслуг в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мошенники от лица отдела кадров активно выманивают в Telegram у сотрудников российских компаний код от аккаунта на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Злоумышленники пытаются выманить у пользователей код подтверждения от аккаунтов на "Госуслугах" в мессенджере. Схема нацелена на сотрудников организаций и состоит из нескольких этапов. Злоумышленники под видом представителя отдела кадров добавляют сотрудника компании в группу в Telegram, где уже состоят якобы другие участники", - сообщили в компании.
Далее пользователям сообщают, что в организации проводится оцифровка архива - перенос сведений о персонале на электронные носители и удаление из архива тех, кто не работает, - чтобы ни у кого не возникало проблем со стажем и начислением пенсии.
После чего потенциальную жертву попросят подтвердить, что персональные данные совпадают с указанными в списках, а также предлагают пройти процедуру оцифровки данных. По легенде мошенников, для этого необходимо зайти в бот, имитирующий сервис "Госуслуг", поясняют в компании.
Далее поддельный бот попросит человека поделиться своим номером телефона и пришлет код, который необходимо отправить в группу, созданную "отделом кадров". Этот набор цифр нужен злоумышленникам лишь для того, чтобы запутать жертву. "Как только человек поделится своим номером телефона с ботом, мошенники попытаются войти в его аккаунт на "Госуслугах". В этот момент пользователю придет уже настоящий код подтверждения от входа в сервис - в смс", - прокомментировали эксперты.
Там добавили, что, вероятно, атакующие рассчитывают на то, что пользователь решит, что обе числовые комбинации имеют значение и пришлет их в группу. Злоумышленники также могут отдельно попросить человека поделиться кодом из смс под предлогом, что ключ из бота не подходит. Специалисты отмечают, что если человек не передаст код из смс, то мошенники не смогут получить доступ к его аккаунту в важном сервисе. К тому же таким образом могут выманивать и другие данные.
"Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники имитируют активный диалог в группе. Другие "участники" делятся данными, подтверждают, что также слышали о процедуре и даже задают вопросы, на которые им отвечает ненастоящий представитель отдела кадров. Однако на самом деле все они - боты, мимикрирующие под сотрудников организации. Таким образом мошенники манипулируют доверием жертв, чтобы выманить нужные данные", - рассказала старший контент-аналитик в "Лаборатории Касперского" Ольга Алтухова.
Примечательно, добавила она, что ссылка на бот в группе - реферальная. Иными словами, мошенники отслеживают, на какую именно ссылку попадется человек, вероятно, им это нужно для внутренней статистики и анализа эффективности своих схем, предположила Алтухова.
Сотрудник ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Эксперты предупредили о мошенниках, делающих фото ДТП с помощью нейросетей
Вчера, 12:03
 
МошенничествоТехнологииОбществоTelegramЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала