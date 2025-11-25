https://1prime.ru/20251125/kitaj-864898302.html

В Китае произошел настоящий туристический бум, заявили в SCI

СИАНЬ (Китай), 25 ноя – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Введение Китаем безвизового режима для россиян вызвало настоящий туристический бум, в связи с чем в крупных городах страны даже наблюдается нехватка гидов с русским языком, заявила РИА Новости директор международного центра делового взаимодействия SCI Асель Смоляр. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. "Когда объявили, что с 15 сентября вводится безвизовый режим, у нас случился бум. Хочу сказать, что в крупнейших городах Китая, включая Шанхай, Пекин, Сиань, Чунцин, Чэнду, у китайских туристических компаний сейчас наблюдается нехватка гидов с русским языком, русскоговорящих гидов, потому что огромный бум, просто невероятное количество туристов, которые едут из России в Китай", - заявила Смоляр на полях VI Российско-китайского форума предпринимателей в городе Сиань. Она отметила, что сразу после объявления китайской стороной безвизового режима, россияне стали приезжать в КНР, планировать поездки, в рамках которых за 7-10 дней посещают сразу несколько городов. "Представьте себе, какой, как оказалось, у российских туристов был культурный и туристический голод, это удивительно, потому что последние несколько лет существовала такая тенденция, и было много разговоров о том, что всё-таки в Китай больше, наверное, летают по бизнесу, а на самом деле, есть туристический интерес, и этот интерес очень высок", - добавила Смоляр. Она рассказала, что российские туристы проявляют большой интерес к разнообразным экскурсиям, хотят узнать культуру, познакомиться с чайными церемониями, с традициями ушу, многим интересен Шаолиньский монастырь. VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси. Президент РФ Владимир Путин 18 ноября заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время.

2025

Новости

