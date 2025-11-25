"Росконгресс": Китай добивается статуса мирового центра хранения золота

https://1prime.ru/20251125/kitaj-864898501.html
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Роль Китая на мировом рынке золота становится все заметнее: страна добивается статуса мирового центра хранения золотых запасов иностранных государств, составляя тем самым конкуренцию таким странам, как США, Великобритания и Швейцария, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Используя хранилища Шанхайской биржи золота, КНР может добиваться статуса мирового центра хранения золотых запасов иностранных государств, составляющего альтернативу западным центрам, таким как США, Великобритания и Швейцария. Это не только укрепит позиции Пекина на мировом рынке драгоценных металлов, но и в целом усилит его роль в глобальной финансовой системе", - сказано в документе.
С 2023 года Китай, отмечают авторы доклада, стал крупнейшим производителем, импортером и потребителем золота. Он покупает металл не только в резервы, но и для обеспечения залогов в торговле. В 2025 году КНР фактически стала мировым центром, определяющим цену на золото через спрос. Утрата Великобританией этого статуса является частью большого тренда, в рамках которого статус Лондона как финансового центра ослабевает со времен Brexit.
Китай реализует долгосрочную стратегию становления своего рынка как нового центра торговли сырьевыми товарами. В значительной степени это уже нашло отражение в торговле железной рудой, углем, медью и нефтью, а драгоценные металлы продолжают тренд.
Торговля сырьем в долларах стала одним из факторов, обеспечивших им статус главной резервной валюты. Теперь Пекин, претендующий на интернационализацию юаня, стремится к тому, чтобы все основные виды сырья торговались в китайской валюте, подчеркивают аналитики.
