https://1prime.ru/20251125/kitaj-864898501.html

"Росконгресс": Китай добивается статуса мирового центра хранения золота

"Росконгресс": Китай добивается статуса мирового центра хранения золота - 25.11.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс": Китай добивается статуса мирового центра хранения золота

Роль Китая на мировом рынке золота становится все заметнее: страна добивается статуса мирового центра хранения золотых запасов иностранных государств, составляя | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T03:27+0300

2025-11-25T03:27+0300

2025-11-25T03:27+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864898501.jpg?1764030428

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Роль Китая на мировом рынке золота становится все заметнее: страна добивается статуса мирового центра хранения золотых запасов иностранных государств, составляя тем самым конкуренцию таким странам, как США, Великобритания и Швейцария, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости. "Используя хранилища Шанхайской биржи золота, КНР может добиваться статуса мирового центра хранения золотых запасов иностранных государств, составляющего альтернативу западным центрам, таким как США, Великобритания и Швейцария. Это не только укрепит позиции Пекина на мировом рынке драгоценных металлов, но и в целом усилит его роль в глобальной финансовой системе", - сказано в документе. С 2023 года Китай, отмечают авторы доклада, стал крупнейшим производителем, импортером и потребителем золота. Он покупает металл не только в резервы, но и для обеспечения залогов в торговле. В 2025 году КНР фактически стала мировым центром, определяющим цену на золото через спрос. Утрата Великобританией этого статуса является частью большого тренда, в рамках которого статус Лондона как финансового центра ослабевает со времен Brexit. Китай реализует долгосрочную стратегию становления своего рынка как нового центра торговли сырьевыми товарами. В значительной степени это уже нашло отражение в торговле железной рудой, углем, медью и нефтью, а драгоценные металлы продолжают тренд. Торговля сырьем в долларах стала одним из факторов, обеспечивших им статус главной резервной валюты. Теперь Пекин, претендующий на интернационализацию юаня, стремится к тому, чтобы все основные виды сырья торговались в китайской валюте, подчеркивают аналитики.

китай

кнр

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, великобритания