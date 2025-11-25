https://1prime.ru/20251125/kitaj-864898586.html

Эксперт оценила большой поток туристов из России в Китай

СИАНЬ (Китай), 25 ноя – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Большой поток туристов из России в Китай после введения безвизового режима свидетельствует о том, насколько две страны важны и интересны друг другу, заявила РИА Новости директор международного центра делового взаимодействия SCI Асель Смоляр. "Вообще, сейчас туристический сектор для российского туриста переживает невероятный расцвет, лично меня это очень радует, потому что из года в год мы рассказываем о том, как мы сотрудничаем с Китаем, и сейчас мы действительно стали ближе друг к другу именно на уровне людей", - заявила Смоляр на полях VI Российско-Китайского Форума предпринимателей в городе Сиань. Она отметила, что отслеживает динамику бронирований, и их количество огромно, от российских туристов уже есть запросы на посещение КНР в Китайский новый год, в том числе на поездки в курортные зоны и на горнолыжные курорты. "Я надеюсь, что это действительно только начало, ведь сразу такой большой объем туристических поездок, который случился, он является сильнейшим показателем того, насколько мы важны и интересны друг другу", - добавила эксперт. Она подчеркнула, что введение Китаем безвизового режима для россиян – это огромный шаг, который фактически открыл шлюз для того самого туризма, о котором мечтали профессионалы туристической индустрии. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Президент РФ Владимир Путин 18 ноября заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

