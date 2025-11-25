https://1prime.ru/20251125/kitaj-864903464.html
Сечин: Китай формирует новый облик всей мировой энергетики
2025-11-25T06:50+0300
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Китай – великая энергетическая держава, формирующая новый облик всей мировой энергетики, инвестиции КНР в энергетику в 2025 году составят порядка 900 миллиардов долларов, на 30% превысят инвестиции всей Северной Америки и в 1,5 раза – Европы, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Сегодня Китай – великая энергетическая держава, которая формирует новый облик всей мировой энергетики. Страна семимильными шагами движется к построению энергосистемы нового типа, представляющей собой синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
В то же время Запад, по его словам, "пошел по пути небезызвестного немецкого философа Якова Бёме, проповедовавшего магический способ достижения результата". "Как у нас в народе говорят, "по щучьему велению, по моему хотению" или "с божьей помощью", – добавил Сечин.
На Китай приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор, уточнил он. "Ожидается, что в этом году инвестиции Китая составят порядка 900 миллиардов долларов, что на 30% превысит инвестиции всей Северной Америки и более чем в полтора раза - Европы", - добавил глава "Роснефти".
