Сечин: Китай формирует новый облик всей мировой энергетики

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Китай – великая энергетическая держава, формирующая новый облик всей мировой энергетики, инвестиции КНР в энергетику в 2025 году составят порядка 900 миллиардов долларов, на 30% превысят инвестиции всей Северной Америки и в 1,5 раза – Европы, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Сегодня Китай – великая энергетическая держава, которая формирует новый облик всей мировой энергетики. Страна семимильными шагами движется к построению энергосистемы нового типа, представляющей собой синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. В то же время Запад, по его словам, "пошел по пути небезызвестного немецкого философа Якова Бёме, проповедовавшего магический способ достижения результата". "Как у нас в народе говорят, "по щучьему велению, по моему хотению" или "с божьей помощью", – добавил Сечин. На Китай приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор, уточнил он. "Ожидается, что в этом году инвестиции Китая составят порядка 900 миллиардов долларов, что на 30% превысит инвестиции всей Северной Америки и более чем в полтора раза - Европы", - добавил глава "Роснефти".

