https://1prime.ru/20251125/kitay-864907346.html

Эксперт рассказал, за счет чего может вырасти российский экспорт в Китай

Эксперт рассказал, за счет чего может вырасти российский экспорт в Китай - 25.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, за счет чего может вырасти российский экспорт в Китай

Российский экспорт в Китай может расти за счет поставок зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы, мяса птицы, а также повышения доли изделий | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T08:29+0300

2025-11-25T08:29+0300

2025-11-25T08:30+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

китай

распп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт в Китай может расти за счет поставок зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы, мяса птицы, а также повышения доли изделий химической промышленности, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Аграрный сектор – это ключевое направление диверсификации (товарооборота с КНР – ред). Экспорт зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы и морепродуктов, мяса птицы показывает устойчивый рост. Некоторое время назад РАСПП открыл в КНР несколько павильонов, где отечественный бизнес может демонстрировать свою продукцию китайским предпринимателям и потребителям, проводить переговоры и заключать контракты", - сказал он. Далее, по его словам, "российский экспорт в КНР может расти за счет повышения доли изделий химической промышленности (пластмассы, полимеры), продукции машиностроения, промышленных товаров". "Отдельное направление, за счет которого могут совершенствоваться российско-китайские деловые связи – это торговля услугами. В первую очередь я имею в виду IT-услуги и софт. Российские IT-компании сейчас активно выходят на азиатские рынки, предлагая решения в области кибербезопасности, финтеха, разных игр", - добавил собеседник агентства. Из стратегических направлений глава РАСПП особо выделяет ядерную энергетику, где Россия помогает Китаю в реализации сразу двух крупных проектов на АЭС Тяньвань и Сюйдапу, к важным областям высокотехнологичного сотрудничества также относятся космос, водородная энергетика, научные изыскания.

https://1prime.ru/20251124/titov--864862105.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай, распп