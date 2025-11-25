Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, за счет чего может вырасти российский экспорт в Китай - 25.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, за счет чего может вырасти российский экспорт в Китай
Российский экспорт в Китай может расти за счет поставок зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы, мяса птицы, а также повышения доли изделий | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T08:29+0300
2025-11-25T08:30+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
китай
распп
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт в Китай может расти за счет поставок зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы, мяса птицы, а также повышения доли изделий химической промышленности, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Аграрный сектор – это ключевое направление диверсификации (товарооборота с КНР – ред). Экспорт зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы и морепродуктов, мяса птицы показывает устойчивый рост. Некоторое время назад РАСПП открыл в КНР несколько павильонов, где отечественный бизнес может демонстрировать свою продукцию китайским предпринимателям и потребителям, проводить переговоры и заключать контракты", - сказал он. Далее, по его словам, "российский экспорт в КНР может расти за счет повышения доли изделий химической промышленности (пластмассы, полимеры), продукции машиностроения, промышленных товаров". "Отдельное направление, за счет которого могут совершенствоваться российско-китайские деловые связи – это торговля услугами. В первую очередь я имею в виду IT-услуги и софт. Российские IT-компании сейчас активно выходят на азиатские рынки, предлагая решения в области кибербезопасности, финтеха, разных игр", - добавил собеседник агентства. Из стратегических направлений глава РАСПП особо выделяет ядерную энергетику, где Россия помогает Китаю в реализации сразу двух крупных проектов на АЭС Тяньвань и Сюйдапу, к важным областям высокотехнологичного сотрудничества также относятся космос, водородная энергетика, научные изыскания.
сельское хозяйство, россия, китай, распп
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, РАСПП
08:29 25.11.2025 (обновлено: 08:30 25.11.2025)
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙРАСПП
 
 
