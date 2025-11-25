https://1prime.ru/20251125/kurs--864919568.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже корректирует падение предыдущих дней

2025-11-25T13:14+0300

экономика

рынок

торги

богдан зварич

псб

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник сильно растет, корректируя падение предыдущих четырех торговых сессий подряд и оттолкнувшись от круглой отметки в 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.03 мск подскакивает на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,01-11,10 рубля. При этом за четыре предыдущие сессии курс китайской валюты обвалился в совокупности на 37 копеек, до 11,01 рубля. И пока нет фундаментальных причин для закрепления курса юаня под 11 рублями, считает Богдан Зварич из ПСБ. "В случае ухода курса ниже в конце недели китайская валюта может отыграть данную отметку", - добавляет он. Впрочем, сегодняшнее укрепление может оказаться лишь временной коррекцией, следует из оценок аналитиков. По характеру торгов в последние дни складывается впечатление, что какой-то крупный участник рынка по каким-то своим причинам избавляется от валюты, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Однако укрепление рубля вряд ли будет сильным и продлится долго", - заключает он.

