Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 11,11 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 2,49% - до 61,16 доллара за баррель. Юаневый отскок Юань вырос на 0,84%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,01–11,17 рубля. "Сегодня инвалюты продемонстрировали небольшой отскок, что, вероятно, связано со стабилизацией геополитических ожиданий. Однако курс доллара еще под 80 рублей, а юань остается у 11,1 рубля. Поддержку рублю оказывает текущий налоговый период, поэтому кратковременные периоды его укрепления вполне вероятны в ближайшие дни", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "По данным ЦБ РФ, российская валюта ослабилась к доллару, но все же укрепилась к евро. Коррекционному ослаблению рубля в моменте может способствовать заметное снижение нефтяных цен, но на стороне российской валюты пока остается геополитический фактор", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогноз В целом у курса в дальнейшем сохраняется потенциал к уходу ближе к 11,30 рубля к юаню, но в среду курс пока, вероятно, останется у 11,00-11,15 рубля к юаню в отсутствии особо негативных геополитических новостей, сказал Григорьев. "К концу года фундаментальные факторы могут оказать давление на рубль. Ожидается увеличение импорта и спроса граждан на валюту в преддверии праздников, в то время как экспортная выручка может сократиться. Возможно и снижение ключевой ставки до 16% в декабре", - считает Шепелев. "Но если геополитическая ситуация стабилизируется, то к январю валютные курсы будут не более чем на 2-3% выше текущих. В ближайшей перспективе прогнозируем доллар в диапазоне 78,5-80,5, юань – 10,9-11,2 рубля", - заключил он.
