Россия не собирается выгонять иностранный бизнес, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается выгонять или ущемлять в правах иностранный бизнес, который остался в стране, несмотря на все обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог". "Тех, кто здесь работал и остался, мы не собираемся куда-то выгонять или ущемлять в правах", - заявил он. Лавров отметил, что иностранный бизнес, который остался в России, несмотря на события в мире, вложил деньги, хочет, чтобы эти деньги работали. При этом они готовы пойти на риски от своих "русофобских правительств", добавил министр. "По нашей статистике, даже осталось больше компаний, чем "убежало" из России. А те, кто убежал, освободили "ниши", - заключил он.

