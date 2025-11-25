Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не собирается выгонять иностранный бизнес, заявил Лавров - 25.11.2025
Россия не собирается выгонять иностранный бизнес, заявил Лавров
Россия не собирается выгонять иностранный бизнес, заявил Лавров
Россия не собирается выгонять или ущемлять в правах иностранный бизнес, который остался в стране, несмотря на все обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:49+0300
2025-11-25T14:49+0300
экономика
бизнес
россия
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается выгонять или ущемлять в правах иностранный бизнес, который остался в стране, несмотря на все обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог". "Тех, кто здесь работал и остался, мы не собираемся куда-то выгонять или ущемлять в правах", - заявил он. Лавров отметил, что иностранный бизнес, который остался в России, несмотря на события в мире, вложил деньги, хочет, чтобы эти деньги работали. При этом они готовы пойти на риски от своих "русофобских правительств", добавил министр. "По нашей статистике, даже осталось больше компаний, чем "убежало" из России. А те, кто убежал, освободили "ниши", - заключил он.
бизнес, россия, сергей лавров, мид рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
14:49 25.11.2025
 
Россия не собирается выгонять иностранный бизнес, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия не собирается выгонять или ущемлять иностранный бизнес

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается выгонять или ущемлять в правах иностранный бизнес, который остался в стране, несмотря на все обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Тех, кто здесь работал и остался, мы не собираемся куда-то выгонять или ущемлять в правах", - заявил он.
Лавров отметил, что иностранный бизнес, который остался в России, несмотря на события в мире, вложил деньги, хочет, чтобы эти деньги работали. При этом они готовы пойти на риски от своих "русофобских правительств", добавил министр.
"По нашей статистике, даже осталось больше компаний, чем "убежало" из России. А те, кто убежал, освободили "ниши", - заключил он.
