Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251125/lavrov-864919423.html
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров - 25.11.2025, ПРАЙМ
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров
Россия ждет от США той версии плана по урегулированию конфликта на Украине, которую Штаты считают промежуточной в фазе согласования с Европой и украинцами,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T13:27+0300
2025-11-25T13:27+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
украина
европа
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864919256_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c7bdbb29ebcd824568e88157764274b4.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия ждет от США той версии плана по урегулированию конфликта на Украине, которую Штаты считают промежуточной в фазе согласования с Европой и украинцами, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Российской Федерации и Республики Беларусь. "У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них (американских коллег – ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами", - сказал он.
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864910376.html
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864919256_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_853fea27c62cef39f229736d00939f0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, украина, европа, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Сергей Лавров, МИД
13:27 25.11.2025
 
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия ждет от США промежуточной версии мирного плана по Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия ждет от США той версии плана по урегулированию конфликта на Украине, которую Штаты считают промежуточной в фазе согласования с Европой и украинцами, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Российской Федерации и Республики Беларусь.
"У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них (американских коллег – ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами", - сказал он.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России
09:53
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАЕВРОПАСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала