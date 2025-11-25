https://1prime.ru/20251125/lavrov-864919423.html

Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия ждет от США той версии плана по урегулированию конфликта на Украине, которую Штаты считают промежуточной в фазе согласования с Европой и украинцами, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Российской Федерации и Республики Беларусь. "У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них (американских коллег – ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами", - сказал он.

