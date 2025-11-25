https://1prime.ru/20251125/lavrov-864923242.html
Лавров оценил ситуацию в мировой торговле
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в международной торговле сейчас царит нечто близкое к хаосу. "Сейчас все мы наблюдаем, что наступает что-то близкое к хаосу в международной торговле и инвестициях. Совсем не обязательно, что действия США имеют целью только подчинить себе Европу. Их цель – извлечь выгоду, где угодно в любых вариантах и получить за это какой-то "куш", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Лавров отметил, что мировая экономика сейчас совсем не глобализирована, потому что "все принципы и правила глобализации, которые американцы вместе со своими союзниками десятилетиями внедряли в мировые институты - МВФ, Всемирный банк, ВТО, - не были выполнены ни одним из них". "Принципы добросовестной конкуренции, рыночных методов определения лучшего, неприкосновенности собственности – всё это ушло в небытие", - считает министр. "Помню, как много лет назад, когда доллар перестал быть привязан к "золотому стандарту" (это было при президенте США Ричарде Никсоне), американцы говорили, мол, не волнуйтесь, доллар – это самая надежная единица, которая не является собственностью США. Это благо всего человечества. Доллар принадлежит человечеству, обслуживает интересы всех, и так будет всегда. Вот "приехали". "Всегда" прошло уже. Наступила другая эпоха", - заключил Лавров.
