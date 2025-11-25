Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров оценил ситуацию в мировой торговле - 25.11.2025
https://1prime.ru/20251125/lavrov-864923242.html
Лавров оценил ситуацию в мировой торговле
Лавров оценил ситуацию в мировой торговле - 25.11.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил ситуацию в мировой торговле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в международной торговле сейчас царит нечто близкое к хаосу. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:42+0300
2025-11-25T14:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
европа
сергей лавров
мвф
всемирный банк
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/29/827002924_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_2d8fa351b2572cdc52bf3c409645a545.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в международной торговле сейчас царит нечто близкое к хаосу. "Сейчас все мы наблюдаем, что наступает что-то близкое к хаосу в международной торговле и инвестициях. Совсем не обязательно, что действия США имеют целью только подчинить себе Европу. Их цель – извлечь выгоду, где угодно в любых вариантах и получить за это какой-то "куш", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Лавров отметил, что мировая экономика сейчас совсем не глобализирована, потому что "все принципы и правила глобализации, которые американцы вместе со своими союзниками десятилетиями внедряли в мировые институты - МВФ, Всемирный банк, ВТО, - не были выполнены ни одним из них". "Принципы добросовестной конкуренции, рыночных методов определения лучшего, неприкосновенности собственности – всё это ушло в небытие", - считает министр. "Помню, как много лет назад, когда доллар перестал быть привязан к "золотому стандарту" (это было при президенте США Ричарде Никсоне), американцы говорили, мол, не волнуйтесь, доллар – это самая надежная единица, которая не является собственностью США. Это благо всего человечества. Доллар принадлежит человечеству, обслуживает интересы всех, и так будет всегда. Вот "приехали". "Всегда" прошло уже. Наступила другая эпоха", - заключил Лавров.
мировая экономика, сша, рф, европа, сергей лавров, мвф, всемирный банк, вто
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, ЕВРОПА, Сергей Лавров, МВФ, Всемирный банк, ВТО
14:42 25.11.2025
 
Лавров оценил ситуацию в мировой торговле

Лавров заявил, что в международной торговле царит нечто близкое к хаосу

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в международной торговле сейчас царит нечто близкое к хаосу.
"Сейчас все мы наблюдаем, что наступает что-то близкое к хаосу в международной торговле и инвестициях. Совсем не обязательно, что действия США имеют целью только подчинить себе Европу. Их цель – извлечь выгоду, где угодно в любых вариантах и получить за это какой-то "куш", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
Лавров отметил, что мировая экономика сейчас совсем не глобализирована, потому что "все принципы и правила глобализации, которые американцы вместе со своими союзниками десятилетиями внедряли в мировые институты - МВФ, Всемирный банк, ВТО, - не были выполнены ни одним из них".
"Принципы добросовестной конкуренции, рыночных методов определения лучшего, неприкосновенности собственности – всё это ушло в небытие", - считает министр.
"Помню, как много лет назад, когда доллар перестал быть привязан к "золотому стандарту" (это было при президенте США Ричарде Никсоне), американцы говорили, мол, не волнуйтесь, доллар – это самая надежная единица, которая не является собственностью США. Это благо всего человечества. Доллар принадлежит человечеству, обслуживает интересы всех, и так будет всегда. Вот "приехали". "Всегда" прошло уже. Наступила другая эпоха", - заключил Лавров.
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС
Экономика Мировая экономика США РФ ЕВРОПА Сергей Лавров МВФ Всемирный банк ВТО
 
 
Заголовок открываемого материала