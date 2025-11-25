https://1prime.ru/20251125/lavrov-864923423.html

Лавров рассказал о работе французского бизнеса в России

Лавров рассказал о работе французского бизнеса в России - 25.11.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о работе французского бизнеса в России

25.11.2025

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог" заявил, что французские предприятия в большом количестве продолжают свою работу в России, а также что он периодически проводит с ними встречи. "Французский бизнес здесь в большом количестве продолжает работать. Надеюсь, я их не выдам, если скажу, что периодически по их просьбе с ними встречаюсь", - заявил он. Лавров также отметил, что представители французского бизнеса ведут диалог с министерством экономического развития и с министерством финансов России об условиях, на которых они продолжают свою работу в стране.

