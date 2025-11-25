https://1prime.ru/20251125/lavrov-864923423.html
Лавров рассказал о работе французского бизнеса в России
Лавров рассказал о работе французского бизнеса в России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о работе французского бизнеса в России
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог" заявил, что французские предприятия в большом количестве... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:48+0300
2025-11-25T14:48+0300
2025-11-25T14:48+0300
экономика
россия
бизнес
сергей лавров
мид рф
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог" заявил, что французские предприятия в большом количестве продолжают свою работу в России, а также что он периодически проводит с ними встречи. "Французский бизнес здесь в большом количестве продолжает работать. Надеюсь, я их не выдам, если скажу, что периодически по их просьбе с ними встречаюсь", - заявил он. Лавров также отметил, что представители французского бизнеса ведут диалог с министерством экономического развития и с министерством финансов России об условиях, на которых они продолжают свою работу в стране.
https://1prime.ru/20251125/lavrov-864923242.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, сергей лавров, мид рф, минфин рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Сергей Лавров, МИД РФ, Минфин РФ
Лавров рассказал о работе французского бизнеса в России
Лавров: французский бизнес в большом количестве продолжает работу в России