В Госдуме предложили погашать долги по алиментам из бюджета

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают возложить обязанность по погашению долгов по алиментам на региональные органы власти в сфере социальной защиты с последующим взысканием. Соответствующий фракционный законопроект направлен на заключение в правительство РФ 25 ноября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ. "Законопроектом предлагается возложить обязанность по временной выплате алиментов в случае длительного отсутствия результата исполнительного производства (более шести месяцев) на исполнительный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере социальной защиты населения", - сказано в пояснительной записке. Согласно тексту проекта закона, в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч человек. По мнению авторов инициативы, уклонение от исполнения алиментных обязательств приводит к тому, что ребенок лишается средств к существованию, необходимых для нормального развития, воспитания и удовлетворения базовых жизненных потребностей. В документе отмечается, что размер выплат будет определяться на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, что исключает произвольность и обеспечивает точное соответствие размерам, установленным в отношении должника. Уточняется, что при осуществлении выплаты алиментов соответствующим исполнительным органом субъекта РФ право требования к должнику переходит к данному органу в размере выплаченных сумм. Кроме того, законопроектом предусматривается, что порядок осуществления выплат и порядок реализации перешедшего права требования определит правительство РФ. По мнению авторов инициативы, это позволит учесть бюджетные, организационные и технологические особенности реализации такого права, обеспечить единообразие правоприменения и исключить неопределенность при выполнении закона в разных субъектах РФ. Как отметил Слуцкий, ситуация с неисполнением алиментных обязательств давно требует кардинальных решений. "Тысячи женщин сталкиваются с тем, что бывший супруг задерживает выплаты месяцами, а иногда и вовсе отказывается помогать, оставляя собственного ребенка без достаточных средств к существованию. Наш законопроект предлагает чёткий и справедливый механизм. Такой подход даст детям стабильную поддержку, регионам - гибкость в определении размера выплат, а недобросовестным родителям - ясный сигнал: уйти от обязательств не получится", - сказал лидер партии на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему "Реализация прав и защита матерей в России".

