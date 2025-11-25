Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/maduro-864904203.html
Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы
Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы - 25.11.2025, ПРАЙМ
Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил за поздравления с днем рождения лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы, выразив признательность за поддержку и | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T07:09+0300
2025-11-25T07:09+0300
экономика
россия
общество
венесуэла
китай
белоруссия
николас мадуро
си цзиньпин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864904203.jpg?1764043740
МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил за поздравления с днем рождения лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы, выразив признательность за поддержку и солидарность с его страной. "У меня хранится оригинал этого письма за его подписью, оно впечатляющее", - рассказал президент о поздравлении Владимира Путина в эфире своей программы "С Мадуро +". Мадуро также сообщил, что получил послание от председателя КНР Си Цзиньпина и напомнил, что знаком с китайским лидером со времени его визита в Каракас, когда тот занимал пост вице-председателя КНР. "В эти времена, которые переживает Венесуэла, отношения Китай-Венесуэла проходят проверку полностью, и этот момент стал возможностью для их углубления и укрепления по всем направлениям работы. Так что это сообщение председателя Си Цзиньпина подтверждает, строка за строкой, за его подписью, его солидарность и поддержку всей Венесуэле", - подчеркнул политик. Венесуэльский лидер также упомянул поздравления, поступившие из Белоруссии и Кубы, назвав белорусского президента Александра Лукашенко большим другом Венесуэлы. "Он наш большой друг, Лукашенко, и мы знаем, что можем всегда рассчитывать на него. Это верная и отважная дружба. Они - смелые мира. Так же, как и письмо, которое прислал президент Диас-Канель, и необыкновенное письмо, которое я получил от генерала армии Рауля Кастро. Я благодарю его. Оно не было обнародовано, но это выдающееся письмо. Каждый параграф письма Рауля - это мудрость века борьбы и побед. Каждый параграф", - добавил Мадуро.
венесуэла
китай
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , венесуэла, китай, белоруссия, николас мадуро, си цзиньпин, александр лукашенко
Экономика, РОССИЯ, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, Николас Мадуро, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко
07:09 25.11.2025
 
Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы

Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы за поздравления

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил за поздравления с днем рождения лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы, выразив признательность за поддержку и солидарность с его страной.
"У меня хранится оригинал этого письма за его подписью, оно впечатляющее", - рассказал президент о поздравлении Владимира Путина в эфире своей программы "С Мадуро +".
Мадуро также сообщил, что получил послание от председателя КНР Си Цзиньпина и напомнил, что знаком с китайским лидером со времени его визита в Каракас, когда тот занимал пост вице-председателя КНР.
"В эти времена, которые переживает Венесуэла, отношения Китай-Венесуэла проходят проверку полностью, и этот момент стал возможностью для их углубления и укрепления по всем направлениям работы. Так что это сообщение председателя Си Цзиньпина подтверждает, строка за строкой, за его подписью, его солидарность и поддержку всей Венесуэле", - подчеркнул политик.
Венесуэльский лидер также упомянул поздравления, поступившие из Белоруссии и Кубы, назвав белорусского президента Александра Лукашенко большим другом Венесуэлы.
"Он наш большой друг, Лукашенко, и мы знаем, что можем всегда рассчитывать на него. Это верная и отважная дружба. Они - смелые мира. Так же, как и письмо, которое прислал президент Диас-Канель, и необыкновенное письмо, которое я получил от генерала армии Рауля Кастро. Я благодарю его. Оно не было обнародовано, но это выдающееся письмо. Каждый параграф письма Рауля - это мудрость века борьбы и побед. Каждый параграф", - добавил Мадуро.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВЕНЕСУЭЛАКИТАЙБЕЛОРУССИЯНиколас МадуроСи ЦзиньпинАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала