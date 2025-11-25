https://1prime.ru/20251125/maduro-864904203.html
Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы
МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил за поздравления с днем рождения лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы, выразив признательность за поддержку и солидарность с его страной.
"У меня хранится оригинал этого письма за его подписью, оно впечатляющее", - рассказал президент о поздравлении Владимира Путина в эфире своей программы "С Мадуро +".
Мадуро также сообщил, что получил послание от председателя КНР Си Цзиньпина и напомнил, что знаком с китайским лидером со времени его визита в Каракас, когда тот занимал пост вице-председателя КНР.
"В эти времена, которые переживает Венесуэла, отношения Китай-Венесуэла проходят проверку полностью, и этот момент стал возможностью для их углубления и укрепления по всем направлениям работы. Так что это сообщение председателя Си Цзиньпина подтверждает, строка за строкой, за его подписью, его солидарность и поддержку всей Венесуэле", - подчеркнул политик.
Венесуэльский лидер также упомянул поздравления, поступившие из Белоруссии и Кубы, назвав белорусского президента Александра Лукашенко большим другом Венесуэлы.
"Он наш большой друг, Лукашенко, и мы знаем, что можем всегда рассчитывать на него. Это верная и отважная дружба. Они - смелые мира. Так же, как и письмо, которое прислал президент Диас-Канель, и необыкновенное письмо, которое я получил от генерала армии Рауля Кастро. Я благодарю его. Оно не было обнародовано, но это выдающееся письмо. Каждый параграф письма Рауля - это мудрость века борьбы и побед. Каждый параграф", - добавил Мадуро.
