Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы

2025-11-25T07:09+0300

МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил за поздравления с днем рождения лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы, выразив признательность за поддержку и солидарность с его страной. "У меня хранится оригинал этого письма за его подписью, оно впечатляющее", - рассказал президент о поздравлении Владимира Путина в эфире своей программы "С Мадуро +". Мадуро также сообщил, что получил послание от председателя КНР Си Цзиньпина и напомнил, что знаком с китайским лидером со времени его визита в Каракас, когда тот занимал пост вице-председателя КНР. "В эти времена, которые переживает Венесуэла, отношения Китай-Венесуэла проходят проверку полностью, и этот момент стал возможностью для их углубления и укрепления по всем направлениям работы. Так что это сообщение председателя Си Цзиньпина подтверждает, строка за строкой, за его подписью, его солидарность и поддержку всей Венесуэле", - подчеркнул политик. Венесуэльский лидер также упомянул поздравления, поступившие из Белоруссии и Кубы, назвав белорусского президента Александра Лукашенко большим другом Венесуэлы. "Он наш большой друг, Лукашенко, и мы знаем, что можем всегда рассчитывать на него. Это верная и отважная дружба. Они - смелые мира. Так же, как и письмо, которое прислал президент Диас-Канель, и необыкновенное письмо, которое я получил от генерала армии Рауля Кастро. Я благодарю его. Оно не было обнародовано, но это выдающееся письмо. Каждый параграф письма Рауля - это мудрость века борьбы и побед. Каждый параграф", - добавил Мадуро.

