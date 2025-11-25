Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон сделал громкое заявление об отправке вооруженных сил на Украину - 25.11.2025
Макрон сделал громкое заявление об отправке вооруженных сил на Украину
общество
мировая экономика
франция
москва
эммануэль макрон
нато
украина
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция не намерена отправлять свою молодежь для участия в боевых действиях на территории Украины, о чем передает RTL."Мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом", — заявил он.Согласно французским СМИ, существует возможность, что на следующей неделе Макрон объявит о введении добровольной военной службы в стране. Как информирует газета Tribune, срок службы будет составлять 10 месяцев, причём каждый месяц добровольцы будут получать от 900 до 1000 евро.В России неоднократно отмечали, что развертывание войск государств — членов НАТО в Украине является недопустимым и может вызвать серьёзную эскалацию. Москва называла подобные заявления о возможной отправке войск провокациями, способствующими продолжению конфликта.
франция
москва
украина
общество , мировая экономика, франция, москва, эммануэль макрон, нато, украина
Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Эммануэль Макрон, НАТО, УКРАИНА
Макрон сделал громкое заявление об отправке вооруженных сил на Украину

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция не намерена отправлять свою молодежь для участия в боевых действиях на территории Украины, о чем передает RTL.
"Мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом", — заявил он.
Согласно французским СМИ, существует возможность, что на следующей неделе Макрон объявит о введении добровольной военной службы в стране. Как информирует газета Tribune, срок службы будет составлять 10 месяцев, причём каждый месяц добровольцы будут получать от 900 до 1000 евро.
В России неоднократно отмечали, что развертывание войск государств — членов НАТО в Украине является недопустимым и может вызвать серьёзную эскалацию. Москва называла подобные заявления о возможной отправке войск провокациями, способствующими продолжению конфликта.
ОбществоМировая экономикаФРАНЦИЯМОСКВАЭммануэль МакронНАТОУКРАИНА
 
 
