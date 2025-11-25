Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России - 25.11.2025
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России - 25.11.2025, ПРАЙМ
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что российские баллистические ракеты могут достигнуть стран Европейского союза, сообщает RTL.
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что российские баллистические ракеты могут достигнуть стран Европейского союза, сообщает RTL."У России есть целый спектр вооружений, и мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны", — заявил он.Французский лидер также считает, что его страна не должна демонстрировать слабости перед Россией.В последние годы Россия не раз выражала озабоченность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы, объясняя это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, это не имеет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики часто запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что российские баллистические ракеты могут достигнуть стран Европейского союза, сообщает RTL.
"У России есть целый спектр вооружений, и мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны", — заявил он.
Французский лидер также считает, что его страна не должна демонстрировать слабости перед Россией.
В последние годы Россия не раз выражала озабоченность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы, объясняя это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, это не имеет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики часто запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
