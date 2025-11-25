https://1prime.ru/20251125/makron-864916475.html
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России - 25.11.2025, ПРАЙМ
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что российские баллистические ракеты могут достигнуть стран Европейского союза, сообщает RTL. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T12:13+0300
2025-11-25T12:13+0300
2025-11-25T12:13+0300
общество
мировая экономика
франция
москва
запад
владимир путин
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что российские баллистические ракеты могут достигнуть стран Европейского союза, сообщает RTL."У России есть целый спектр вооружений, и мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны", — заявил он.Французский лидер также считает, что его страна не должна демонстрировать слабости перед Россией.В последние годы Россия не раз выражала озабоченность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы, объясняя это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, это не имеет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики часто запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251125/makron-864913395.html
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864910376.html
франция
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, франция, москва, запад, владимир путин, эммануэль макрон, нато
Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России
Макрон боится, что ЕС находится в зоне досягаемости ракет РФ